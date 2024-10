ABIONYX Pharma reçoit un avis positif de l'EMA pour le CER-001 dans la Déficience en LCAT

• Acceptation par l’EMA de la soumission de données provenant de deux lots prospectifs de validation du procédé de fabrication du biomédicament au moment de la demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM)



Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 21 octobre 2024, 20h00 CEST – ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA-1 recombinante au monde, a soumis le 11 juillet 2024 une demande formelle d'avis scientifique à l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour l'apolipoprotéine A-I humaine recombinante CER-001, dans le traitement de la déficience en lécithine-cholestérol acyltransférase(LCAT). Cette demande complète le processus d'examen continu, avec des données cliniques et des données partielles sur la chimie, la fabrication et les contrôles (CMC) soumises par ABIONYX Pharma.



Pour recevoir l'information d'ABIONYX Pharma en temps réel, faites-en la demande à abionyx@newcap.eu.