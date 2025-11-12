Abionyx Pharma pourrait collaborer avec l'IHU Sepsis

(AOF) - Abionyx Pharma (-4,67%, à 4,08 euros) est entrée en discussions stratégiques avancées avec l’IHU Sepsis, le premier centre de recherche, de formation et soins intégrés dédié au sepsis (une inflammation générale et violente de l’organisme en réponse à une infection bactérienne). Les négociations entre les deux parties portent sur la mise en place d’un cadre de collaboration scientifique, clinique et stratégique à long terme, associant recherche translationnelle, et développement clinique intégré.
Si elles aboutissent, ces discussions pourraient donner naissance à la première plateforme mondiale intégrée dédiée au traitement du sepsis, combinant la puissance académique et hospitalière de l'IHU Sepsis et les technologies de rupture développées par Abionyx Pharma.
Pour TP Icap Midcap, cette annonce permet d'asseoir la visibilité scientifique de la société biopharmaceutique, d'anticiper une accélération des développements cliniques tout en réduisant les coûts et de préserver les droits sur la valeur créée. Les analystes ont confirmé leur recommandation à Acheter sur le titre Abionyx Pharma, avec un objectif de cours de 11,5 euros, soit un potentiel de hausse de plus de 168% par rapport à la clôture de mardi.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer