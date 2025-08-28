Abionyx Pharma: le titre grimpe sur un possible partenariat dans le sepsis
La société de biotechnologies, qui ne dévoile pas le nom de son partenaire éventuel, évoque cependant un groupe 'reconnu' pour son leadership dans le domaine de la santé.
Les pourparlers concernent la mise en place d'une collaboration d'envergure visant à accélérer le développement et la mise sur le marché de son CER-001 dans le sepsis, un dysfonctionnement des organes engageant le pronostic vital et provoqué par une réponse immunitaire excessive à une infection grave.
Le CER-001, un biomédicament de synthèse, mime l'apoA-I, une protéine circulante très importante du corps humain par ses effets sur la réduction de l'inflammation sévère et la protection des tissus et organes.
Dans son communiqué, Abionyx souligne que ces discussions confirment la pertinence de sa technologie innovante et l'intérêt qu'elle suscite auprès des plus grands acteurs du sepsis.
Les analystes de TP ICAP Midcap saluent, eux, une 'étape majeure en vue', illustrant selon eux le bien-fondé du repositionnement en termes d'indication opéré depuis 2019, estimant que le rebond du titre n'en est qu'à ses débuts.
Vers 10h30, l'action Abionyx prend plus de 28%, au plus haut depuis 2022, ce qui lui permet d'affiche un bond de 94% cette année.
