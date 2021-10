ABIONYX Pharma initie des échanges avec la société IRIS Pharma, l’un des leaders mondiaux de la recherche préclinique et clinique en ophtalmologie, en vue d’un éventuel rapprochement stratégique

Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 11 octobre 2021, 18h45 CEST – ABIONYX Pharma (FR0012616852 – ABNX), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd’hui initier des échanges avec la société IRIS Pharma, l’un des leaders mondiaux de la recherche préclinique et clinique en ophtalmologie sous contrat, en vue d’un éventuel rapprochement stratégique, l’activité de recherche sous contrat d’IRIS Pharma ayant vocation à rester séparée de l’activité biotech et à continuer de croître.



Ces échanges font suite aux résultats cliniques positifs constatés par ABIONYX Pharma qui ont conduit à la disparition du flou visuel lié à des dépôts cornéens chez une patiente atteinte d’un déficit d’activité de LCAT dans le cadre d’une Autorisation Temporaire d’Utilisation, et aux premiers résultats précliniques dans l’uvéite qui préfigurent un potentiel thérapeutique majeur de la bio-HDL en ophtalmologie, et plus largement le rôle des lipides dans les pathologies oculaires.