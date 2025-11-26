 Aller au contenu principal
Abionyx Pharma indique une visibilité financière jusqu'au second semestre 2026
information fournie par AOF 26/11/2025 à 09:18

(AOF) - Abionyx Pharma a dévoilé au titre de son troisième trimestre un chiffre d’affaires consolidé de 3,06 millions d'euros à fin septembre 2025 contre 3,41 millions d'euros un an plus tôt à la même période. La société biopharmaceutique de nouvelle génération qui développe des thérapies innovantes dans le sepsis et les soins critiques enregistre sur la période une trésorerie de 2,8 millions d'euros contre 4,06 millions en septembre 2024.

La Société rappelle qu'elle est lauréate de l'appel à projets " i-Démo " du plan France 2030 et a obtenu 8,7 millions d'euros de soutien de l'Etat pour combattre le sepsis, 3ème cause de mortalité dans le monde, dont 7 millions encore à recevoir.

Sur cette base, la visibilité financière de la société est portée jusqu'au second semestre 2026.

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
4,1900 EUR Euronext Paris -3,23%
