ABIONYX Pharma annonce ses résultats financiers du 1er semestre 2022



Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 29 septembre 2022, 18h30 CEST – ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le 1er semestre 2022.



Détail des principales évolutions des comptes consolidés



Le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires semestriel consolidé de 2 630 K€, en augmentation par rapport au 30 juin 2021 suite à l’acquisition d’IRIS Pharma et de sa holding, étant précisé qu’IRIS Pharma est la seule société du Groupe à générer du chiffre d’affaires au 30 juin 2022. Concernant l’activité consacrée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, ABIONYX Pharma n'a pas généré de chiffre d'affaires sur ce semestre. Depuis l’intégration d’IRIS Pharma, le Groupe a concentré ses efforts sur les études précliniques de la bio-HDL dans l’ophtalmologie, afin de déterminer les axes stratégiques de développement pour entrer en phase clinique le plus rapidement possible.