ABIONYX Pharma annonce ses résultats financiers du 1er semestre 2021 et fait le point sur le développement de ses activités

o Obtention du statut de Médicament Orphelin pour CER-001 dans la déficience en lécithine-cholestérol acyltransférase (LCAT) à la fois comme maladie rénale et comme maladie ophtalmologique



o Avancée de l'étude clinique de phase 2a RACERS entièrement financée, pour CER-001 dans la septicémie à haut risque de développer des lésions rénales aiguës







Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 9 septembre 2021, 18h45 - ABIONYX Pharma (FR0012616852 - ABNX), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels au 30 juin 2021 et fait le point sur le développement de ses activités.