ABIONYX Pharma annonce des résultats intermédiaires positifs dans l'essai clinique de phase 2a évaluant CER-001 dans le traitement des patients atteints de septicémie à haut risque de développer une lésion rénale aiguë

Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 7 avril 2022, 7h30 – ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, présente aujourd'hui des résultats intermédiaires positifs dans l'essai clinique de phase 2a évaluant CER-001 dans le traitement des patients atteints de septicémie à haut risque de développer une lésion rénale aiguë.



Pr. Loreto Gesualdo, professeur titulaire, chef de l'unité de néphrologie, dialyse et transplantation, Université de Bari Aldo Moro en Italie et investigateur principal de l'étude RACERS, déclare : « Il s'agit de la première étude chez l'homme utilisant une Bio-HDL recombinante pour traiter des patients septiques gravement malades. Les résultats obtenus à ce jour avec CER-001 sont conformes aux effets pléiotropiques connus de la HDL, qui élimine les endotoxines, inverse la cascade de cytokines et améliore la fonction endothéliale. La réponse au traitement par CER-001 a été rapide, avec un bénéfice clinique démontré dès le troisième jour, par rapport au traitement standard. Ces données préliminaires reproduisent les résultats que nous avons observés dans notre modèle préclinique porcin de lésion rénale aiguë induite par le sepsis. Nous sommes impatients de terminer l'étude et d'utiliser les résultats pour concevoir l'étude de phase 2/3. »