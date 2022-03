ABIONYX Pharma annonce des résultats cliniques positifs pour CER-001 dans le traitement de la COVID-19, publiés dans la revue Biomedecines, démontrant que CER-001 limite les effets de l’inflammation

Amélioration du transport inverse du cholestérol

Réduction des marqueurs inflammatoires et des cytokines

Une option de traitement pour les patients atteints de la COVID-19



Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, le 24 mars 2022, 18h00 – ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd’hui la publication dans la revue Biomedecines de premières données cliniques démontrant que CER-001 limite les effets de l’inflammation dans le cas de conditions inflammatoires aiguës telles que la COVID-19.



La publication dans Biomedecines centrée sur un premier cas clinique montre pour la première fois que la supplémentation intraveineuse en HDL (par perfusion de CER-001 par exemple) est réalisable dans des conditions inflammatoires aiguës telles que la COVID-19, avec une tendance à limiter l'inflammation. Il a été démontré que les HDL réduisent l’inflammation dans les modèles de sepsis bactérien, en partie grâce à leur capacité à lier et à éliminer les endotoxines circulantes. Cependant, dans le cas d'une septicémie virale, la perfusion de HDL pourrait également être bénéfique, notamment en réduisant l'inflammation par un mécanisme encore inconnu. Ce rapport de cas est encourageant pour la réalisation d’un essai randomisé contre placebo visant à évaluer l'apport des bio-HDL, CER-001, chez les patients sévèrement atteints de COVID-19 en soins intensifs.