ABIONYX Pharma accélère son développement en lançant une nouvelle campagne de bioproduction selon son nouveau procédé robuste et innovant, soutenue par la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres

• Nouvelle campagne de bioproduction aux conditions BPF selon un nouveau procédé industriel innovant et robuste

• Souscription d'une ligne de financement en fonds propres d’un montant maximum de 12 millions d’euros auprès d’IRIS



Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 23 mai 2023, 20h30 – ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule Apoa-I humaine recombinante au monde, annonce l’accélération de son développement en lançant une nouvelle campagne de bioproduction selon son nouveau procédé robuste et innovant, soutenue par la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres.



Pour recevoir l'information d'ABIONYX Pharma en temps réel, faites-en la demande à abionyx@newcap.eu.