ABIONYX Pharma a passé avec succès la réunion pré-IND avec la FDA pour une étude clinique de phase 2b/3 évaluant CER-001 dans le traitement de patients atteints de sepsis

• Sur la base des données prometteuses issues de son étude de phase 2a et d'une réunion fructueuse avec la Food and Drug Administration (FDA), ABIONYX Pharma déposera une demande d’IND dans les mois à venir, en vue d’initier une étude clinique de phase 2b/3 évaluant CER-001 dans le traitement de patients atteints de sepsis





Toulouse, FRANCE, Lakeland, ÉTATS-UNIS, le 13 juin 2024, 19h00 CEST – ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA-I humaine recombinante au monde, annonce aujourd'hui avoir passé avec succès la réunion pré-IND (Investigational New Drug Application) avec la Food and Drug Administration américaine et avoir reçu un retour d'information favorable au dépôt d'une IND pour son candidat médicament. Il s'agit d'une validation importante de la qualité du projet et d'une étape significative en vue d'une demande d'inclusion de centres d'étude américains dans de futures études cliniques. ABIONYX Pharma prévoit de déposer une demande d'IND auprès de l'autorité de santé américaine dans les mois qui viennent.



