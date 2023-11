Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abionyx: nouveaux résultats prometteurs dans l'uvéite information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 12:30









(CercleFinance.com) - Le titre Abionyx Pharma progresse mardi à la Bourse de Paris après avoir dévoilé de nouveaux résultats encourageants dans l'uvéite, une maladie inflammatoire récurrente de l'oeil.



Selon ces études précliniques, des différences 'statistiquement significatives' ont été observées six heures après l'injection pour les groupes traités avec son CER-001 seule ou en combinaison avec un corticostéroïde, montrant une réduction de l'inflammation sévère.



Au total, 74 sujets ont participé à cette étude.



Abionyx a également annoncé mardi la nomination de Jérôme Martinez, l'ancien président des opérations en France du laboratoire pharmaceutique japonais Santen, en tant que consultant senior ('senior advisor') dans l'ophtalmologie.



A 12h30, le titre reculait de 0,7%, ce qui porte à plus de 27% son repli depuis le début de l'année.





Valeurs associées ABIONYX PHARMA Euronext Paris +2.16%