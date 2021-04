ABIONYX - Mise à disposition du document d'enregistrement universel pour l'année 2020

Etabli au format électronique unique européen

« European Single Electronic Format » (ESEF),

facilitant la comparabilité et l'accès à l'information financière





Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 27 avril 2021, 18h00 CEST - ABIONYX Pharma, (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce avoir déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Document d'Enregistrement Universel, en date du 26 avril 2021, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.



Le document d'enregistrement universel d'ABIONYX Pharma, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, comporte notamment :



o Le rapport financier annuel 2020, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes y afférents ;

o Le rapport de gestion ;

o Le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

o Le descriptif du programme de rachat d'actions.



Ce document est disponible sur le site internet de la société (www.abionyx.com) et sur le site de l'AMF (www.amf-France.org). Il est également tenu à disposition au siège social de la société, 33-43 avenue Georges Pompidou - bâtiment D, Balma, 31130.