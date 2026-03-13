Abionyx, Eutelsat, Miliboo... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Abionyx

Au 31 décembre, la trésorerie disponible s'élevait à 3,5 millions d'euros, contre 3,2 millions d'euros un an plus tôt. La société biopharmaceutique rappelle qu'elle a été lauréate de l'appel à projets "i-Démo" du plan France 2030 et a obtenu 8,7 millions d'euros de soutien de l'Etat pour combattre le sepsis, dont 6,5 millions d'euros sont encore à percevoir. Sur la base de la trésorerie disponible actuelle indépendamment de ce financement non dilutif, Abionyx dispose d'une visibilité financière étendue jusqu'à fin 2026, et prolongée jusqu'à fin juin 2027 avec le versement à recevoir lié à France 2030.

Cabasse

Cabasse a été placé en redressement judiciaire, une reprise de la cotation prévue le 13 mars

Colas

La filiale ferroviaire du groupe Colas va exploiter et entretenir une flotte de trains de maintenance mobiles pour le gestionnaire d'infrastructure britannique Network Rail pendant cinq ans.

Eutelsat

Eutelsat annonce la résiliation des contrats portant sur les capacités disponibles à bord des satellites Express AT1 et AT2, tous deux détenus et exploités par l'opérateur russe RSCC, ce qui ramènera la flotte géostationnaire (GEO) d'Eutelsat à 31 satellites.

Eurazeo

Eurazeo a annoncé la conclusion ou la reconduction de plusieurs pactes d'actionnaires familiaux.

GTT

GTT indique avoir enregistré une commande de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier.

LVMH

Stéphane Bianchi, directeur général adjoint du groupe LVMH et PDG de LVMH Montres & Joaillerie, annonce la nomination de Béatrice Goasglas en tant que directrice générale de TAG Heuer à compter 1er mai 2026.

Miliboo

La marque digitale d'ameublement a enregistré un chiffre d'affaires record de 13,3 millions d'euros au troisième trimestre 2025-2026, en progression de 19,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Stef

STEF a généré un résultat net part du groupe de 84,3 MEUR en 2025

Sword Group

Sword Group a présenté sa vision et ses orientations stratégiques dans un environnement marqué par l'accélération des technologies d'intelligence artificielle et leur impact transformateur sur les métiers.

Vivendi

Le groupe de communication a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,3% en 2025, à 307 millions d'euros. Son EBITA atteint 45 MEUR, à comparer avec une perte de 1 MEUR un an plus tôt, porté par la solide performance de Gameloft et par la réduction des frais de structure du siège.