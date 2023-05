Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abionyx: en plongeon avec une ligne de financement information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 11:15









(CercleFinance.com) - Abionyx Pharma dévisse de 22% après l'annonce par la société de biotechnologies du lancement d'une nouvelle campagne de bioproduction selon son nouveau procédé, soutenue par la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres auprès d'IRIS.



La nouvelle campagne de bioproduction vise à accélérer le développement et déployer la stratégie d'Abionyx sur l'ensemble des indications cibles : la maladie rare de Norum ou déficience en LCAT, le sepsis et l'ophtalmologie.



'Pour soutenir cette opportunité stratégique, nous avons fait le choix de mettre en place une ligne de financement en fonds propres afin de sécuriser un maximum de 12 millions d'euros d'investissement d'ici deux ans', indique son directeur général Cyrille Tupin.





