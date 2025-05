Abionyx: baisse 'conjoncturelle' du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 13:57









(CercleFinance.com) - Abionyx Pharma affiche un chiffre d'affaires de près d'un million d'euros pour le premier trimestre 2025, contre 1,4 million un an auparavant, baisse 'conjoncturelle et relative à l'attentisme des clients dans le contexte d'incertitude de la politique douanière américaine'.



Concernant l'activité consacrée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, la société n'a pas généré de chiffre d'affaires sur la période, continuant de fournir gracieusement son bioproduit dans le cadre des demandes d'autorisation d'accès compassionnel.



Au 31 mars, Abionyx disposait d'une trésorerie de près de 4,1 millions d'euros, avant encaissement du Crédit d'Impôt Recherche d'un montant estimé de 1,08 million et après perception de la première tranche du financement France 2030 de 2,17 millions.





Valeurs associées ABIONYX PHARMA 1,2800 EUR Euronext Paris -1,54%