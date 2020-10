ABIONYX annonce sa position de trésorerie et fait le point sur l'activité du 3ème trimestre 2020

o Trésorerie de 8,2 M€ au 30 septembre 2020



Toulouse, FRANCE, 22 octobre 2020, 18h30 - ABIONYX Pharma, (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd'hui que la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 8,2 M€ au 30 septembre 2020. Les activités d'ABIONYX Pharma étant consacrées à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, la Société n'a généré aucun chiffre d'affaires lors des neufs premiers mois de l'exercice, conformément aux attentes.