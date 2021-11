ABIONYX annonce la signature d’un accord portant sur l’apport de 100% du capital d’IRIS Pharma Holding rémunéré entièrement par l’émission d’actions nouvelles ABIONYX au prix fixé de 3,60 euros par action



ABIONYX annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire de l’ordre de 5 millions d'euros par placement privé (déjà sécurisé à plus de 75 %) au même prix de 3,60 euros par action ABIONYX



En intégrant IRIS Pharma, ABIONYX devient un spécialiste des biomédicaments en ophtalmologie en plus des maladies rénales



• Un portefeuille potentiel de 3 nouveaux biomédicaments candidats pouvant entrer en phase clinique et 14 indications en ophtalmologie



• Développement préclinique et clinique de la première classe de biomédicaments dans l’ophtalmologie grâce à l’expertise mondiale d’IRIS Pharma



• IRIS Pharma devient une filiale d’ABIONYX et reste indépendante dans ses activités de services pour les plus grands groupes pharmaceutiques et biotech en ophtalmologie