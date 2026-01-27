Aberdeen voit sortir près de 4 milliards de livres en 2025

Aberdeen a subi une décollecte nette de 2,5 milliards de livres sterling au cours du quatrième trimestre 2025, portant le montant total des retraits des investisseurs pour l’ensemble de l’année dernière à 3,9 milliards de livres sterling.

Selon les résultats publiés par le groupe de gestion d’actifs coté à Londres le 21 janvier, le pôle Investments du groupe a représenté la majeure partie des sorties au cours de l’année 2025, les investisseurs ayant retiré 8,9 milliards de livres sterling. Cela représente plus du double de la décollecte de 2024, qui s’établissait à 4 milliards de livres. Dans le détail, les rachats des partenaires assurances se sont élevés à 6,8 milliards de livres, tandis que ceux de l’institutionnel et du retail s’établissaient à 2,1 milliards.

La décollecte d’Investments du quatrième trimestre (3 milliards de livres) inclut le retrait annoncé d’un mandat quantitatif faiblement margé de 4,5 milliards. Cela a été partiellement compensé par un mandat du Stagecoach Group Pension Scheme, note Aberdeen.

La plateforme Interactive Investor du groupe a contribué à compenser les sorties de capitaux. Elle a vu le nombre total de ses clients croître de 14?% sur un an à 500.000 et a enregistré une collecte de 7,3 milliards de livres sur 2025.

Dans ce contexte, Aberdeen a vu ses encours totaux augmenter de 9?% sur un an à 556 milliards de livres. Les encours du pôle Investments sont ressortis à 390,4 milliards de livres, également en hausse de 6?%. Le bénéfice opérationnel ajusté devrait être en ligne avec les attentes du marché actuelles.

« Aberdeen est en bien meilleure forme qu’il y a un an, nos trois activités progressant à mesure que nous mettons en œuvre notre stratégie visant à devenir le premier groupe de gestion de patrimoine et d’investissement au Royaume-Uni », a commenté Jason Windsor, le directeur général d’Aberdeen . « Je suis optimiste quant aux perspectives pour 2026 et nous démarrons l’année avec un élan positif », a-t-il conclu.

Laurence Marchal