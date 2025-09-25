 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Aberdeen renforce sa stratégie Global Infrastructure Equity aux investisseurs européens
information fournie par AOF 25/09/2025 à 14:51

(AOF) - Aberdeen annonce le lancement du fonds abrdn SICAV I – Global Infrastructure Equity, qui réplique une expertise interne existante et qui vise à combiner croissance et revenus en investissant dans des sociétés axées sur les infrastructures. Aberdeen identifie trois grandes tendances : l'urbanisation croissante, la transition énergétique mondiale et l'explosion de la demande en électricité liée à l'intelligence artificielle.

Le Fonds est enregistré à la distribution dans plusieurs pays européens, dont la France. Les frais de gestion annuels pour la part principale s'élèvent à 0,75 %.

Le fonds vise à surperformer l'indice de référence S&P Global Infrastructure Net Total Return Index (USD), avant frais. L'approche consiste à sélectionner, parmi les 400 à 500 valeurs d'infrastructures mondiales suivies par Aberdeen, les 50 à 70 titres présentant les plus fortes conviction

