 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aberdeen Investments lance trois fonds actions "Enhanced Index" classés Article 8
information fournie par AOF 22/01/2026 à 15:02

(AOF) - Aberdeen Investments annonce le lancement de trois nouveaux fonds actions au sein de SICAV de droit luxembourgeois, classés Article 8 au sens du règlement SFDR. Elles offrent une exposition aux marchés actions Monde, Etats-Unis et Europe. Ces trois fonds sont abrdn SICAV I - World Equity Enhanced Index Fund, abrdn SICAV I - American Equity Enhanced Index Fund et abrdn SICAV I - European Equity Enhanced Index Fund.

Ces fonds constituent une extension de la gamme "Enhanced Index" déjà proposée par Aberdeen Investments dans d'autres juridictions et via d'autres véhicules d'investissement. Ils rendent désormais cette stratégie, qui combine les avantages de la gestion active et passive, accessible aux investisseurs en Europe.

Les fonds sont proposés à la commercialisation dans plusieurs juridictions, notamment en Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Singapour, Espagne, Suède, Suisse et au Royaume-Uni.

Les frais courants indicatifs (OCF) s'établissent à 0,25% pour les fonds Monde et Europe, et à 0,20% pour le fonds Etats-Unis (à date du 21 janvier 2026).

Les portefeuilles "Enhanced Index" combinent des approches actives et passives, et visent à rechercher une performance proche ou supérieure à celle de l'indice de référence, tout en maintenant une exposition diversifiée aux principaux marchés actions, au moyen d'une stratégie quantitative fondée sur l'analyse de données.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank