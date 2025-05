Aberdeen dévoile 2 ETF actifs

(AOF) - Aberdeen a annoncé le lancement deux nouveaux ETF actifs, l’ETF abrdn Future Supply Chains Ucits et l’ETF abrdn Future Raw Materials Ucits. Ils ont été conçus pour tirer parti de deux thèmes moteurs de profonds changements économiques dans le monde : la refonte des chaînes d'approvisionnement mondiales et la transformation de la demande en matières premières.

L'ETF abrdn Future Supply Chains Ucits investit à l'échelle mondiale dans des sociétés bien positionnées pour tirer parti de la transformation des chaînes d'approvisionnement, des technologies et des systèmes énergétiques mondiaux. Chaque action potentielle est évaluée sur la base de trois scores : un score fondamental (basé sur l'action et son exposition aux sous-thèmes clés), un score futur (basé sur l'évolution de la rentabilité de l'entreprise) et un score thématique quantitatif QIS (basé sur la valorisation, la qualité et la dynamique de l'entreprise).

Les ETF sont enregistrés en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie (investisseurs professionnels uniquement), au Luxembourg et aux Pays-Bas.

L'ETF abrdn Future Raw Materials Ucits investit dans des entreprises actives dans l'exploration, l'extraction et le raffinage des matières premières de demain. Il se concentre sur cinq matériaux essentiels : le cuivre, l'aluminium, le lithium, le nickel et les minéraux rares.