SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 752,00
+0,37%
Abercrombie & Fitch relève ses prévisions de ventes annuelles grâce à la vigueur de Hollister
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 17:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les dépenses tarifaires devraient s'élever à 90 millions de dollars, contre 50 millions de dollars en mai

*

Le chiffre d'affaires et le bénéfice du deuxième trimestre dépassent les estimations

*

Les dirigeants déclarent contrôler les stocks à l'approche des fêtes de fin d'année

(Mise à jour des actions, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 3) par Savyata Mishra

Abercrombie & Fitch ANF.N a relevé ses prévisions de ventes annuelles mercredi, grâce à une forte demande pour les robes Hollister et les jeans, les acheteurs privilégiant les vêtements à la mode sans se laisser décourager par les hausses de prix.

Le distributeur de vêtements, dont les jeans coûtent en moyenne 100 dollars , a stimulé la croissance de ses marques éponymes et Hollister en ciblant les clientes aisées.

Les acheteurs aisés aux États-Unis ont jusqu'à présent montré peu de résistance aux hausses de prix, comme l'indique la résistance des dépenses sur pour des produits aspirationnels tels que les sandales Birkenstock BIRK.N et les poussettes Bugaboo.

"Les résultats d'Abercrombie montrent que les consommateurs restent prêts à investir dans des vêtements haut de gamme, en particulier lorsqu'ils reflètent une forte valeur de la marque et une pertinence des tendances", a déclaré Corey Tarlowe, analyste chez Jefferies.

Toutefois, la hausse des droits de douane sur des pays tels que le Viêt Nam, l'Indonésie, le Cambodge et l'Inde augmentera les coûts de 90 millions de dollars cette année, a averti Abercrombie. En mai, la société avait estimé à 50 millions de dollars les dépenses liées aux droits de douane, après avoir atténué certains effets.

Les politiques commerciales du président américain Donald Trump ont également pesé sur les marges d'autres détaillants tels que Ralph Lauren RL.N et le propriétaire de sacs à main Coach Tapestry TPR.N .

Abercrombie contrôlera étroitement les niveaux de stocks pour amortir l'impact des droits de douane et soutenir ses plans de croissance, ont déclaré les dirigeants de la société lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Lasociété s'attend désormais à ce que les ventes nettes pour l'exercice 2025 augmentent de 5 % à 7 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 3 % à 6 %.

Le bénéfice net annuel par action devrait se situer dans une fourchette de 10 à 10,50 dollars, contre une prévision antérieure de 9,50 à 10,50 dollars.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 1,5 % au cours d'échanges volatils, car elle a égalementdépassé les estimations pour le deuxième trimestre. L'action est en baisse d'environ 33 % cette année.

Les ventes nettes se sont élevées à 1,21 milliard de dollars pour le trimestre clos le 2 août, contre une estimation moyenne des analystes de 1,20 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté de 2,32 $ par action a battu les estimations de 2,30 $ par action.

ABERCROMBIE FT RG-A
96,120 USD NYSE -0,64%
BIRKEN
51,860 USD NYSE -0,04%
RALPH LAUREN RG-A
293,990 USD NYSE +0,29%
TAPESTRY
100,320 USD NYSE -0,39%
