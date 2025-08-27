Abercrombie & Fitch relève ses prévisions de ventes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Abercrombie & Fitch ANF.N a relevé ses prévisions de ventes annuelles mercredi, pariant sur une forte demande pour sa marque de robes et de jeans Hollister, les consommateurs accordant la priorité aux vêtements à la mode sans se laisser décourager par les hausses de prix.

L'entreprise, dont les jeans se vendent en moyenne 100 dollars, a réussi à stimuler la croissance de ses marques éponyme et Hollister en ciblant les femmes aisées, qui constituent la majorité de la clientèle de l'entreprise.

Le distributeur de vêtements s'attend maintenant à ce que les ventes nettes pour l'exercice 2025 augmentent de 5 % à 7 %, alors qu'il prévoyait auparavant une hausse de 3 % à 6 %.

Les perspectives supposent des coûts d'environ 90 millions de dollars liés aux droits de douane sur les marchandises importées aux États-Unis conformément aux politiques commerciales en vigueur au 25 août, a déclaré la société.