Abercrombie & Fitch relève ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la vigueur de Hollister ; les actions bondissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions bondissent de 18 %, l'entreprise dépassant ses estimations de ventes pour le troisième trimestre

*

Les consommateurs aisés stimulent la demande malgré les incertitudes tarifaires

*

Les ventes du quatrième trimestre devraient augmenter de 4 à 6 %

(Ajoute des détails sur les prévisions du quatrième trimestre aux paragraphes 2 et 6, les résultats de Hollister au paragraphe 5, met à jour les actions et ajoute des puces)

Abercrombie & Fitch ANF.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels mardi, misant sur une forte demande pour sa marque Hollister de robes et de vestes, alors que les consommateurs s'arrachent les vêtements à la mode pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année.

Les actions de la société basée dans l'Ohio ont bondi de plus de 18 % dans les échanges avant bourse, après qu'elle ait également prévu un solide trimestre de vacances et qu'elle ait battu les estimations de ventes du troisième trimestre.

Le distributeur de vêtements, dont les jeans se vendent en moyenne 100 dollars, a bénéficié d'une forte présence en ligne et d'une bonne résistance des dépenses des consommateurs aisés, malgré les incertitudes économiques plus générales liées aux droits de douane.

Des offres et des réductions attrayantes, combinées à son partenariat avec la NFL en tant que premier collaborateur officiel de la ligue en matière de mode, ont également stimulé sa popularité.

Sa marque Hollister a enregistré une croissance de 15 % de son chiffre d'affaires à périmètre constant au troisième trimestre, grâce à l'arrivée de la saison d'automne et aux bons résultats obtenus lors des remises. Hollister représente plus de la moitié des ventes totales d'Abercrombie & Fitch.

Pour le quatrième trimestre, le distributeur prévoit une croissance des ventes de 4 à 6 % et un bénéfice de 3,40 à 3,70 dollars par action, en misant sur la demande croissante de vêtements d'extérieur chez les jeunes acheteurs.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice net par action pour l'exercice 2025 se situe entre 10,20 et 10,50 dollars, le point médian de cette fourchette étant plus élevé que la fourchette précédente de 10,00 à 10,50 dollars.

Elle s'attend à ce que les ventes nettes annuelles augmentent de 6 % à 7 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 5 % à 7 %.

Le concurrent Gap GAP.N a également dépassé les estimations de ventes comparables et de bénéfices pour le troisième trimestre la semaine dernière, aidé par une forte demande pour ses vêtements, stimulée par le marketing.

Le chiffre d'affaires net d'Abercrombie a augmenté de 7 % pour atteindre 1,29 milliard de dollars pour le trimestre clos le 1er novembre. Les analystes estimaient en moyenne à 1,28 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.