Abercrombie & Fitch relève sa prévision de bénéfice annuel et bat le record du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 novembre - **Les actions d'Abercrombie & Fitch ANF.N bondissent d'environ 17% à 77,11 dollars avant bourse
** La société relève la limite inférieure de ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande pour les vêtements Hollister
** Le bénéfice net annuel par action devrait se situer entre 10,20 et 10,50 dollars, contre une prévision antérieure de 10,00 à 10,50 dollars ** La société dépasse également les estimations de bénéfices et de ventes du troisième trimestre
** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 56% depuis le début de l'année
