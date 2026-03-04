Abercrombie & Fitch prévoit un bénéfice annuel supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Abercrombie & Fitch ANF.N a prévu un bénéfice annuel largement supérieur aux attentes de Wall Street mercredi, misant sur une forte demande pour sa marque de vêtements Hollister même si les dépenses discrétionnaires restent sous pression, en particulier aux Etats-Unis.

Il prévoit un bénéfice net annuel par action compris entre 10,20 et 11 dollars, le point médian étant supérieur aux attentes des analystes (10,36 dollars), selon les données compilées par LSEG.