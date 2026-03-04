Abercrombie & Fitch prévoit des ventes en demi-teinte en raison des tarifs douaniers et des tensions au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Abercrombie estime l'impact des droits de douane américains de 15 % dans ses comptes

* Le groupe s'attend à une croissance des ventes nettes en 2026 de 3 % à 5 %, contre 4,2 % prévus

* Les actions ont baissé d'environ 7 %

(Réécriture de l'ensemble du texte, ajout de commentaires de dirigeants aux paragraphes 2 et 8, de commentaires d'analystes au paragraphe 7, mise à jour des actions) par Neil J Kanatt

Abercrombie & Fitch ANF.N a prévu mercredi une croissance modérée de ses ventes pour l'année et a déclaré avoir pris en compte l'impact de 15% des tarifs douaniers américains dans ses perspectives, tout en avertissant également d'un "léger impact sur les ventes" dû au conflit au Moyen-Orient.

Les actions de la société, qui exploite environ 17 de ses magasins aux Émirats arabes unis et au Koweït, ont baissé de 7 %.

Les entreprises de consommation, parmi les plus touchées par la volte-face du président Donald Trump sur les droits de douane, font face à la dernière incertitude après que la Cour suprême des États-Unis a annulé les prélèvements antérieurs. Les États-Unis ont alors commencé à percevoir des droits de douane uniformes de 10 %, mais le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré qu'un taux de 15 % devrait entrer en vigueur cette semaine.

La semaine dernière, le fabricant de chaussures Steven Madden SHOO.O s'est abstenu de communiquer ses prévisions de bénéfices annuels, tandis que mardi, le fabricant suisse de chaussures de sport On Holding ONON.N et le distributeur américain de produits électroniques Best Buy BBY.N ont exclu l'impact des droits de douane de leurs prévisions, tout en soulignant que le taux effectif restait inférieur à celui de l'année dernière.

Les prévisions d'Abercrombie tablent désormais sur un impact tarifaire de 70 points de base, soit environ 40 millions de dollars sur la base d'un chiffre d'affaires de 5,27 milliards de dollars en 2025, sans tenir compte des remboursements potentiels liés aux droits de douane annulés. En janvier, Abercrombie estimait à environ 90 millions de dollars le coût des droits de douane pour 2025, soit un impact de 170 points de base.

Au cours de l'année écoulée, Abercrombie a cherché à diversifier sa chaîne d'approvisionnement pour compenser l'impact des droits de douane. Elle s'est également attachée à vendre ses produits au prix fort et à réduire les remises, tout en s'adressant à son cœur de cible, à savoir les consommateurs à revenus moyens ou élevés.

"La croissance d'Abercrombie a été tout simplement phénoménale, mais l'affaiblissement de la dynamique - en particulier pour sa marque emblématique - montre que le distributeur n'est pas à l'abri des pressions qui pèsent sur les dépenses discrétionnaires", a déclaré Rachel Wolff, analyste chez eMarketer.

L'entreprise a déclaré qu'elle subirait un léger impact tarifaire au deuxième trimestre avant que les pressions ne s'atténuent plus tard dans l'année et ne se transforment en avantage avec la baisse des droits de douane à la fin de l'année 2026.

Selon les données compilées par LSEG, Abercrombie prévoit maintenant que les ventes nettes en 2026 augmenteront de 3 à 5 %, alors que les analystes s'attendaient à une hausse de 4,2 %. Elle prévoit un revenu net annuel par action compris entre 10,20 et 11 dollars, dont le point médian est supérieur aux attentes de 10,36 dollars.

La société, qui possède plus de 830 magasins dans le monde, prévoit d'en ajouter une trentaine en 2026.