Abercrombie & Fitch: le titre surnage grâce à UBS

(CercleFinance.com) - Le titre Abercrombie & Fitch échappe à la pression baissière qui s'exerce vendredi sur la Bourse de New York à la faveur d'un relèvement de recommandation des analystes d'UBS.



Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études indique avoir porté à l'achat son conseil sur l'action du groupe américain de prêt-à-porter, avec un objectif de cours rehaussé de 173 à 220 dollars.



D'après UBS, la marque d'habillement - dont la dynamique n'a cessé de s'améliorer en 2022 et en 2023 - pourrait remporter des parts de marché en revenant sur des marché géographiques de second plan qu'elle avait précédemment négligés.



Les analystes font par ailleurs remarquer que l'enseigne monte en puissance à l'international, avec notamment une notoriété grandissante au Royaume-Uni et en Allemagne.



UBS dit ainsi tabler sur une croissance moyenne de 7% de ses ventes au cours des cinq prochaines années, sous l'effet à la fois du renforcement de sa gamme, d'investissements accrus dans le marketing, de la reprise des activités à l'internationale et d'un meilleur équilibre entre ses ventes en magasins et ses métiers en ligne.





