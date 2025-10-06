Abercrombie & Fitch dégringole après la rétrogradation de J.P.Morgan à "neutre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions du distributeur de vêtements Abercrombie & Fitch ANF.N ont chuté de 7,8 % à 77,88 $, leur niveau le plus bas depuis juin

** J.P.Morgan rétrograde l'action de "surpondérer" à "neutre", citant le ralentissement de la croissance des revenus et les pressions sur les marges

** La société de courtage considère que la performance d'ANF est plus faible que prévu, en particulier en septembre, malgré un bon départ en août en raison d'événements promotionnels sur le denim

** Notre travail sur le terrain indique un effet de "gueule de bois" par rapport à l'activité promotionnelle et de liquidation surdimensionnée du premier semestre de l'exercice 2025, ce qui limite l'amélioration des taux de conversion des clients et des ventes à prix réguliers, selon le courtier

** Sept des 13 maisons de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, six à "conserver"; leur prévision médiane est de 112,50 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action ANF a baissé de près de 43 % depuis le début de l'année