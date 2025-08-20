Abercrombie & Fitch chute après que Citi a rétrogradé l'action à "neutre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 août - **Les actions d'Abercrombie & Fitch ANF.N chutent d'environ 5 % à 90,72 $
** Le courtier Citi rétrograde l'action de "acheter" à "neutre", citant les pressions sur les marges liées aux tarifs douaniers
** La charge tarifaire annuelle d'ANF pourrait passer de 100 millions de dollars à 220 millions de dollars, en raison des tarifs plus élevés appliqués par les principaux pays fournisseurs tels que le Vietnam, le Cambodge et l'Indonésie
** Citi estime que les détaillants de vêtements spécialisés devront augmenter leurs prix pour compenser les pressions tarifaires, tout en manquant de pouvoir de fixation des prix
** Sept des 12 sociétés de courtage classent ANF dans la catégorie "achat" ou "supérieur", cinq dans la catégorie "maintien"; leur estimation médiane est de 112,16 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 37 % depuis le début de l'année
