Abercrombie & Fitch ajuste ses objectifs annuels
La maison de vêtements pour jeunes anticipe désormais une marge opérationnelle de l'ordre de 13%, et non plus de 13 à 13,5%, ainsi qu'une croissance de ses revenus d'au moins 6%, au lieu de 6 à 7% en estimations précédentes.
"Notre équipe est restée à l'offensive, ce qui a permis de réaliser un record de ventes depuis le début du trimestre en cours, en ligne avec nos attentes", commente sa CEO Fran Horowitz, qui pointe aussi une croissance équilibrée entre régions, marques et canaux.
"Dans l'année à venir, nous mettrons à profit notre modèle d'exploitation éprouvé pour poursuivre la croissance de notre activité détenue et exploitée, tout en développant de nouveaux partenariats et capacités de mise sur le marché", ajoute-t-elle.
