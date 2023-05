Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Abercombie: objectifs relevés pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 15:14

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Abercombie & Fitch annonce relever ses prévisions pour l'exercice en cours, anticipant désormais une marge opérationnelle entre 5 et 6% et une croissance des ventes entre 2 et 4%.



Sur son premier trimestre, la chaine de vêtements a engrangé un BPA ajusté de 0,39 dollar, contre une perte de 0,27 dollar par action un an auparavant, pour des ventes en croissance de 3% à 836 millions de dollars (+4% à taux de change constant).



Tirées par une progression de 14% pour les marques Abercombie, les ventes ont atteint leur plus haut niveau en plus d'une décennie pour cette période de l'année, tandis que la marge brute s'est améliorée de 5,7 points à 61% grâce à de moindres coûts de transport.