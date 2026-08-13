Abeona Therapeutics recule après avoir annoncé une perte trimestrielle et un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Abeona Therapeutics ABEO.O recule de 17,4 % à 6,16 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société affiche une perte de 35 cents par action au deuxième trimestre, contre un bénéfice de 1,71 dollar par action un an plus tôt

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 11,4 millions de dollars, un chiffre inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 12,2 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Depuis la dernière clôture, le titre ABEO affiche une hausse de 41,6 % depuis le début de l'année