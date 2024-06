Abeo veut surfer sur la vague JO

(AOF) - Abeo cède 0,41% à 12 euros à la Bourse de Paris au lendemain de la publication de ses comptes annuels 2023-2024. Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs a fait état d'un résultat net part du groupe de 1,7 million d'euros, contre 5 millions lors du précédent exercice et d'un Ebitda courant de 29 millions d'euros, en progression de 4,6%. Son chiffre d'affaires sur la période s'affiche à 248,3 millions d'euros, en croissance organique de 4,6%. Au 31 mars 2024, il dispose d'une trésorerie disponible de 11 millions d'euros.

Dans le cadre de la présentation de ses résultats, Abeo a annoncé le versement d'un dividende de 0,20 euro par action au titre de l'exercice 2023/24.

"Nous abordons l'exercice 2024/25 avec dynamisme et confiance, soutenu par une activité commerciale robuste et avec une attention particulière sur le redécollage du Sportainment en Amérique du Nord (...). Enfin, nous participerons, une fois de plus, au plus grand événement sportif mondial, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024", a déclaré Olivier Estèves, PDG d'Abeo.

Côté perspectives, Abeo se dit "confiant dans le maintien de son développement commercial pour l'exercice 2024/25", soutenu en termes de visibilité par sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 où ABEO sera représentée à travers 3 de ses marques : Gymnova (Gymnastique), EP (Escalade) et Schelde Sports (Basketball).

Par ailleurs, le groupe "anticipe une progression de sa performance opérationnelle, sous l'effet positif attendu du repositionnement de Fun Spot et du maintien de la dynamique de ses activités".

Le groupe publiera le 18 juillet (après bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre 2024/25.

