 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 211,99
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Abeo procède à l'ouverture de l'offre sur les titres Vogo
information fournie par AOF 27/10/2025 à 08:49

(AOF) - Abeo et Vogo annoncent l’ouverture ce jour de l’offre publique mixte initiée par le premier portant sur les actions du second non encore détenues par Abeo, soit un maximum de 4 706 368 actions. L'offre court du 27 octobre jusqu'au 28 novembre inclus.Les fondateurs de Vogo se sont d'ores et déjà engagés à apporter l'intégralité de leurs actions à l'offre, représentant 28,97% du capital.

Ce rapprochement des deux acteurs vise à renforcer l'expertise digitale d'Abeo grâce au savoir-faire de Vogo, à accélérer le développement international dans le sport et le sportainment, et enfin à consolider un leadership mondial, en associant équipements sportifs de référence et technologies immersives de pointe.

Valeurs associées

ABEO
8,7400 EUR Euronext Paris +0,92%
VOGO
2,6200 EUR Euronext Paris +1,55%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank