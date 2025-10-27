Abeo procède à l'ouverture de l'offre sur les titres Vogo

(AOF) - Abeo et Vogo annoncent l’ouverture ce jour de l’offre publique mixte initiée par le premier portant sur les actions du second non encore détenues par Abeo, soit un maximum de 4 706 368 actions. L'offre court du 27 octobre jusqu'au 28 novembre inclus.Les fondateurs de Vogo se sont d'ores et déjà engagés à apporter l'intégralité de leurs actions à l'offre, représentant 28,97% du capital.

Ce rapprochement des deux acteurs vise à renforcer l'expertise digitale d'Abeo grâce au savoir-faire de Vogo, à accélérer le développement international dans le sport et le sportainment, et enfin à consolider un leadership mondial, en associant équipements sportifs de référence et technologies immersives de pointe.