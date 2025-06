Communiqué de presse VOGO



ABEO et VOGO, l’alliance de deux leaders français dans le domaine du sport. Projet d’offre publique volontaire par ABEO visant les actions VOGO.



ABEO (ISIN : FR0013185857 – ABEO) et VOGO (ISIN : FR0011532225 - ALVGO) annoncent l’intention d’ABEO, détenant à ce jour 22,42% du capital et 16,56% des droits de vote de VOGO, de déposer un projet d’offre publique volontaire sur les actions VOGO qu’elle ne détient pas déjà selon la parité suivante : 3 actions ABEO et 16,40 euros pour 16 actions VOGO. L'offre publique ne sera pas suivie d'un retrait obligatoire.