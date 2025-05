Abeo en petite forme

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Abeo a fait part d'un chiffre d'affaires de 248,1 millions d'euros au titre de son exercice 2024-2025, en retrait organique de 0,1%," dans un contexte toujours incertain". La progression des prises de commandes (+6,1%) au 31 mars confirme "la dynamique de croissance organique des activités", selon le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs. Pour l'exercice clos le 31 mars, le groupe anticipe une performance opérationnelle en léger retrait par rapport au premier semestre tout en enregistrant une nette amélioration des free cash-flows.

