ABEO : Déclaration des actions et droits de vote au 31 octobre 2019

ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF

Actions du capital 7 514 211 Droits de vote théoriques (1) 12 401 726

Actions privées de droits de vote

Autodétention au nominatif (2) - Autodétention au porteur (3) 10 553 Autres (4) -

Droits de vote exerçables

= (1) - [(2) + (3) + (4)] 12 391 173

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

Contacts

ACTUS finance & communication

Relations investisseurs - Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77

Information réglementée :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60913-abeo-07102019-declaration-des-droits-de-vote-oct-2019.pdf