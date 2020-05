ABEO : Chiffre d'affaires 2019/2020 en croissance de +2,3% / Activité du 4ème trimestre très impactée par la crise sanitaire du Covid-19

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce son chiffre d'affaires et ses prises de commandes au 31/03/2020.

M€

Non audités 2019/2020 2018/2019 Croissance Croissance

Organique1 Chiffre d'affaires du 4e trimestre 54,0 61,4 -12,0% -12,3% Sport 26,0 30,5 -14,7% -15,0% Sportainment & Escalade 14,9 15,1 -1,6% -2,0% Vestiaires 13,1 15,8 -16,7% -16,9% Chiffre d'affaires au 31/03 (12 mois) 235,7 230,4 +2,3% -3,0% Sport 112,1 115,8 -3,2% -3,6% Sportainment & Escalade 61,5 51,9 +18,6% -3,7% Vestiaires 62,1 62,8 -1,1% -1,2% Prises de commandes au 31/032 242,0 237,1 +2,1% -4,4%

: désigne la variation du chiffre d'affaires sur une période comparable et à périmètre constant, en excluant les impacts des variations de change. : données non financières - pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent.



Activité du 4ème trimestre 2019/20

L'évolution de l'activité au cours du 4ème trimestre de l'exercice 2019/20 est fortement impactée par les effets du Covid-19 ainsi que par la mise en place des mesures de confinement imposées par les gouvernements des pays au sein desquels le Groupe est présent.

Après un bon début de 4ème trimestre, avec une accélération de la croissance organique qui s'est établie à +5,5% en cumulé pour les mois de janvier et février, l'activité s'est brutalement ralentie sur le mois de mars à la suite de la propagation de la crise du Covid-19 de l'Asie vers le reste du monde.

Ainsi, dans un contexte de crise sanitaire inédit, ABEO a constaté un repli de son volume d'activité proche de 40% sur le mois de mars et réalise, au titre du 4ème trimestre 2019/20, un chiffre d'affaires de 54,0 M€ en retrait de 12% par rapport à la même période de l'exercice précédent (-12,3% en organique et effet de change positif de 0,3%).

La Division Sport, bien orientée jusque mi-mars malgré la crise qui a impacté ses activités en Chine dès le mois de janvier, ressort en baisse de 15,0% (en organique) sur le trimestre, en raison de l'effet des mesures de confinement mises en place par les autorités, notamment en Europe.

La Division Sportainment & Escalade, malgré une dynamique positive en début de trimestre, s'inscrit finalement en retrait de 2,0% (en organique).

Le chiffre d'affaires trimestriel de la Division Vestiaires poursuivait un rythme de croissance soutenu sur les deux premiers mois du trimestre et termine en recul de 16,9% (en organique).



Activité annuelle 2019/20

Sur 11 mois (du 1er avril 2019 au 29 février 2020), ABEO avait enregistré une progression de son activité de 7,3% (+1,3% en organique) malgré l'impact sur la période du repositionnement de Cannice opéré en Chine, du ralentissement de la demande lié au Brexit dans les filiales anglaises et surtout du niveau d'activité de Fun Spot aux États-Unis (transformation lente des commandes ouvertes en chiffre d'affaires).

Après un retournement brutal au mois de mars, le chiffre d'affaires de l'exercice 2019/20 s'élève, en ligne avec le communiqué du 20 avril 2020, à 235,7 M€, en progression de +2,3% (-3,0% en organique et effet de change favorable de 0,4%).

Le niveau de marge d'EBITDA courant1 (hors IFRS16) a mécaniquement été impacté par la baisse d'activité du mois de mars. Néanmoins, hors effet Covid-19, ABEO anticipe pour le second semestre une progression du taux de marge d'EBITDA courant par rapport au premier semestre grâce aux actions d'amélioration de la performance engagées depuis le début d'exercice.

Les prises de commandes au 31 mars 2020 s'élèvent à 242 M€, en progression de +2,1% (-4,4% en organique, +6,0% en croissance externe et +0,4% d'effet de change) et reflètent un environnement économique difficile en raison des incertitudes liées à la crise du Covid-19. Néanmoins, on notera que le niveau de prises de commandes reste supérieur de 6,3 M€ au chiffre d'affaires 2019/20 (ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires de 103%).



Covid-19 : redémarrage progressif des activités

Pour rappel, le Groupe ABEO s'appuie sur une organisation mondiale multizone, avec des unités de production basées en Europe (France, Allemagne, Espagne, Pays Bas et Royaume-Uni), en Chine, au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle Zélande, permettant d'assurer un approvisionnement au plus près des clients.

Après généralisation des mesures de confinement à travers le monde affectant l'activité du Groupe, les mesures sanitaires ont été déployées afin d'organiser la reprise des opérations. En France, l'activité reprend graduellement depuis mi-avril après avoir été fortement ralentie ou suspendue en mars avec le durcissement des mesures de confinement. En Europe du Nord et en Allemagne, moins affectées par les mesures gouvernementales, le Groupe fonctionne quasiment à pleine capacité. Dans les autres zones géographiques, les activités d'ABEO montent progressivement en puissance.

Le début d'exercice 2020/21 est logiquement plus impacté par les conséquences de la crise sanitaire en cours, la situation liée au Covid-19 ayant continué à exercer une pression importante sur l'activité du Groupe notamment sur le mois d'avril.



Développements

Les incertitudes, liées notamment à la durée de la crise et à ses conséquences, ne permettent pas à date de faire de projections sur le chiffre d'affaires et la rentabilité du Groupe à moyen terme. En dehors de quelques annulations, ABEO conserve son portefeuille de commandes et n'enregistre que des reports de déploiement compte-tenu des mesures de restriction en termes de déplacements et de fermetures de sites.

Le management du Groupe suit attentivement l'évolution de la situation, en adaptant son dispositif et en mettant en place des mesures de réduction de temps de travail (chômage partiel ou équivalent dans d'autres pays) et un plan de réduction de coûts externes (marketing, projets, ...). Par ailleurs, l'ensemble des mesures de soutien financier proposées par les autorités publiques sont actuellement en cours d'activation, en particulier avec BPI France, pour compenser les effets de la baisse d'activité et préserver les ressources pendant cette période.

Confiant dans la capacité d'adaptation rapide et éprouvée de ses équipes et de ses fondamentaux, ABEO affronte cette crise avec la volonté de protéger ses collaborateurs, de préserver son outil industriel et de poursuivre un développement à long terme créateur de valeur, tout en veillant à sécuriser sa situation financière.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Prochain communiqué

10 juin 2020 après bourse Résultats annuels 2019/20

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2020, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 235,7 M€, dont 74% sont réalisés hors de France, et compte près de 1 700 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment... dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris - Compartiment B.

Contacts

Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter ACTUS finance & communication

Relations investisseurs - Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77

Relations presse - Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92