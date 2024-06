Abeo, Beneteau, Wendel... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Abeo

Abeo a dévoilé ses résultats annuels 2023-2024 d'où ressortent un résultat net part du groupe de 1,7 million d'euros, contre 5 millions lors du précédent exercice, un Ebitda courant de 29 millions d'euros, en progression de 4,6% et un chiffre d'affaires de 248,3 millions d'euros, en croissance organique de 4,6%. Au 31 mars 2024, le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs dispose d'une trésorerie disponible de 11 millions d'euros.

Beneteau

L'Assemblée générale du Groupe Beneteau annonce avoir élu Catherine Pourre en qualité de présidente du conseil d'administration du groupe. Diplômée de l'ESSEC, de droit de l'Université Catholique de Paris et est expert-comptable diplômée, Catherine Pourre est actuellement membre du conseil d'administration de Seb et présidente de son comité d'audit. Elle est également membre du Supervisory Board de Unibail Rodamco Westfield et présidente de son comité chargé des nominations.

Néovacs

Néovacs annonce une levée de fonds de 0,2 million d'euros par l'émission d'Océane-BSA, d'une valeur nominale de 200000 euros, souscrites par European High Growth Opportunities Securitization Fund. selon la biotech, le produit net de cette opération, soit 192000 euros, sera destiné à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et à renforcer ses capacités d'investissement aussi bien dans le développement de candidats médicaments que de dispositifs médicaux. L'émission d'Oceane-BSA donne lieu à l'émission de 529 100 BSA.

Miliboo

La marque digitale d'ameublement dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Wendel

Wendel indique dans un communiqué qu'il a décidé de ne plus demander sa notation sollicitée par Moody's à partir de fin mai 2024, notamment dans le cadre de la gestion de ses coûts. Wendel a décidé de maintenir une seule notation de crédit en sa qualité d'émetteur et une notation obligataire par S&P Global Ratings. S&P a attribué à Wendel une note BBB à long terme et une note A-2 à court terme avec une perspective stable depuis 2019.