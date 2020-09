La Fédération Internationale de Basket-Ball Amateur (FIBA) renouvelle sa confiance en ABEO, concepteur, fabricant et distributeur d'équipements sportifs et de loisirs, et annonce que la marque d'ABEO - SCHELDE SPORTS -, spécialiste des sports collectifs, a été désignée une nouvelle fois fournisseur officiel mondial jusqu'en 2024.

Cet accord conclu entre SCHELDE SPORTS et la FIBA porte sur l'approvisionnement, l'installation et services associés des panneaux de baskets pour l'ensemble des compétitions internationales de haut niveau. Au cœur de ce nouveau partenariat, le Championnat d'Europe en République Tchèque, Géorgie, Italie et Allemagne du 1er au 18 septembre 2022, la Coupe du Monde de Basket-Ball FIBA 2023 qui aura lieu en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023 et également les épreuves de Basket-Ball des Jeux Olympiques de Paris 2024.

En parallèle de ces compétitions, SCHELDE SPORTS et la FIBA travailleront également conjointement afin de proposer de nouveaux produits innovants, aussi bien sur le plan technologique que marketing.

Leader mondial du marché des panneaux de Basket-Ball pour la compétition de haut-niveau avec une présence commerciale dans plus de 60 pays, sur les cinq continents, la marque experte des sports collectifs, SCHELDE SPORTS, développe ses propres produits - qui combinent design, efficacité et facilité d'utilisation - depuis 1892.

SCHELDE SPORTS : 26 ans de collaboration avec la FIBA

Ce renouvellement renforce les liens de longue date qui unissent ABEO et la FIBA, SCHELDE SPORTS étant partenaire de la Fédération depuis 1994.

Dans le cadre des partenariats noués depuis, Schelde Sports a ainsi équipé les panneaux de Basket-Ball des stades de la FIBA 3x3 World Tour en 2013, de la Coupe du Monde de Basket-Ball FIBA en 2014 et des Championnats d'Europe de Basket-Ball FIBA en 2015.

En 2019, SCHELDE SPORTS était l'équipementier officiel des Championnats du Monde de Basket-Ball FIBA en Chine où les meilleurs joueurs du monde ont montré tout leur talent sur les 48 Super SAM 325 PRO fournis, installés et entretenus par la marque lors des 92 matchs de compétition et d'entraînement disputés dans les 8 villes chinoises de cet évènement mondial. Plus récemment, SCHELDE SPORTS a équipé le FIBA 3x3 World Tour 2020, dont la compétition a débuté le 29 août et s'est achevée le 4 septembre dernier.

Andreas Zagklis, Secrétaire Général de la FIBA ??a déclaré : « La FIBA ??attache une grande importance aux partenariats à long terme et nous sommes heureux d'annoncer un nouvel accord avec Schelde Sports, en particulier après la belle collaboration que nous avons eue lors des Championnats du Monde de Basket-Ball FIBA en 2019. Schelde Sports est mondialement connu pour son excellence en matière de distribution et nous sommes ravis de continuer à proposer à nos joueurs ces unités de haut-niveau lors des nombreux événements phares de la FIBA ??ainsi que des Jeux Olympiques. »

Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO, déclare : « Cette relation forte s'est inscrite dans la durée, les deux entités partageant la même mission : développer et promouvoir le Basket-Ball pour le rendre encore plus populaire. Nous sommes très fiers d'être une nouvelle fois équipementier de la FIBA et que notre savoir-faire continue d'être reconnu au travers d'évènements mondiaux majeurs. Cet accord offre au Groupe une visibilité accrue dans le monde entier et plus particulièrement sur le continent asiatique, de plus en plus séduit par la pratique de ce merveilleux sport qu'est le Basket-Ball. Par ailleurs, en tant qu'entreprise française, nous sommes également heureux d'assurer la présence d'ABEO aux Jeux Olympiques Paris 2024. »

