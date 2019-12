ABEO : ABEO : Résultats semestriels 2019/20

Activité en progression de 10,8%

EBITDA1 courant de 11,7 M€

Un chiffre d'affaires 2019/20 attendu entre 250 et 260 M€, accompagné d'une amélioration de la performance opérationnelle courante sur le second semestre 2019/20



ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, publie ses résultats consolidés du 1er semestre 2019/20.

Résultats consolidés du 1er semestre 2019/20 (1er avril au 30 septembre 2019) revus - Le Conseil d'Administration d'ABEO s'est réuni le 11 décembre 2019 et a arrêté les comptes du 1er semestre 2019/20. Les résultats au 30 septembre 2019 tiennent compte de la première application de la norme IFRS 16 au 1er avril 20192. Le Rapport financier semestriel est mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers ce jour. Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

M€ 30.09.18

6 mois

publié 30.09.19

6 mois

(hors IFRS16) 30.09.19

6 mois

publié Variation

publié Chiffre d'affaires 110,0 121,9 121,9 +10,8% EBITDA courant 9,9 8,7 11,7 +17,6% en % du CA 9,0% 7,1% 9,6% +0,6 pt Résultat Opérationnel Courant 7,5 4,7 4,8 -35,8% Résultat Opérationnel 7,3 3,8 4,0 -46,0% Résultat net part du Groupe 4,3 0,5 0,4 -90,8%



Activité en progression de 10,8% au 1er semestre

Au titre du 1er semestre de son exercice 2019/20, ABEO affiche un chiffre d'affaires de 121,9 M€, en croissance de 10,8% par rapport à la même période sur l'exercice précédent, soutenu par les divisions Sportainment & Escalade (+49,9%) et Vestiaires (+3,7%). La contribution de la variation de périmètre est de +9,6% (intégration de Fun Spot depuis novembre 2018). Sur cette période, la croissance organique3 s'élève à +0,9% et reflète une activité impactée par le repositionnement de Cannice (Chine) aux standards de production du Groupe et un attentisme lié au Brexit dans les filiales anglaises.



Une rentabilité opérationnelle courante qui se redresse par rapport au 2nd semestre 2018/19

Au 30 septembre 2019, l'EBITDA courant est en progression et ressort à 11,7 M€ contre 9,9 M€, amplifié de +3,0 M€ par l'application de la norme comptable IFRS 16. Hors impact IFRS 16, l'EBITDA courant est en retrait à 8,7 M€. Néanmoins, comme anticipé, la rentabilité opérationnelle4, hors impact IFRS 16, se redresse de 0,6 point à 7,1% par rapport au 2nd semestre 2018/19 (6,5%).

La division Sport affiche un EBITDA courant de 5,3 M€ soit une rentabilité opérationnelle de 9,4%. Hors impact IFRS 16, l'EBITDA courant (3,5 M€) et la rentabilité opérationnelle (6,1%) de la division sont en léger retrait par rapport à la même période de l'année précédente (-0,2 pt), subissant les effets du repositionnement opéré en Chine et du Brexit.

La division Sportainment & Escalade affiche un EBITDA courant de 1,6 M€ avec un taux d'EBITDA courant de 5%. Hors impact IFRS 16, l'EBITDA courant (0,8 M€) et la rentabilité opérationnelle (2,6%) de la division sont en baisse (-8,9 pts), essentiellement due à une évolution défavorable du mix produit et de l'environnement concurrentiel, et à une accélération moins marquée que prévue de l'activité de Fun Spot. Enfin, la division Vestiaires présente un EBITDA courant de 4,8 M€ avec un taux rentabilité opérationnelle de 14,3%. Hors impact IFRS 16, l'EBITDA courant (4,3 M€) et la rentabilité opérationnelle (13%) sont en progression (+0,8 pt) malgré le contexte du Brexit.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements (-6,8 M€) incluant une charge supplémentaire liée à l'acquisition de Fun Spot de 1,3 M€ (dont 0,9 M€ non récurrents), le résultat opérationnel courant s'établit à 4,8 M€ (4,7 M€ hors impact IFRS 16) au 1er semestre 2019/20, contre 7,5 M€ un an plus tôt.

Les autres produits et charges opérationnels non courants s'élèvent à -0,9 M€ (vs. -0,2 M€ au 1er semestre 2018/19), constitués, entre autres, des frais relatifs à la fermeture d'un centre d'escalade non rentable en Espagne. Ainsi, le résultat opérationnel est de 4,0 M€ (3,8 M€ hors impact IFRS 16) sur le 1er semestre 2019/20.

Enfin, après prise en compte du coût de l'endettement de -1,4 M€ (-1,1 M€ hors impact IFRS 16), d'un résultat de change positif de 0,1 M€ et d'une charge d'impôts de -2,2 M€, le résultat net part du Groupe semestriel ressort à 0,4 M€ (0,5 M€ hors impact IFRS 16). Sur le 1er semestre 2019/20, le résultat net part du Groupe comprend une charge d'impôt différé non récurrente de 0,6 M€ accentuée par la non-activation de certains déficits fiscaux. Hors effets non récurrents (charge d'amortissements de Fun Spot, fermeture d'un centre en Espagne et impacts fiscaux), le résultat net part du Groupe (hors IFRS 16) atteindrait 2 M€.



Un bilan maîtrisé

La marge brute d'autofinancement du Groupe s'élève à 11,2 M€ contre 10,2 M€ au 30 septembre 2018, incluant un impact de 3,0 M€ lié à la norme IFRS 16.

Hors IFRS 16, les flux de trésorerie générés par l'exploitation sont de -3,3 M€, en amélioration de 2,7 M€.

Les investissements du semestre se sont élevés à 2,2 M€ contre 3,0 M€ au 30 septembre 2018.

Au 30 septembre 2019, ABEO bénéficie d'une trésorerie disponible de 16,0 M€. L'endettement financier net s'élève à 117,0 M€ (incluant un impact de +26,5 M€ lié à l'application de la norme IFRS 16) contre 80,2 M€ au 31 mars 2019.



Perspectives

Fort des prises de commandes5 au 30 septembre 2019 qui s'élèvent à 125,8 M€, en progression de +11,6% et de la montée en puissance attendue de Fun Spot, ABEO anticipe, hors nouvelle croissance externe, un chiffre d'affaires compris entre 250 et 260 M€ au 31 mars 2020, soit 14,6% de croissance annuelle moyenne depuis 4 ans.

Par ailleurs, ABEO poursuit ses actions d'amélioration de la performance qui visent à redresser la marge opérationnelle courante au second semestre 2019/20.



À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2019, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 230,4 M€, dont 77% sont réalisés hors de France, et compte plus de 1 700 collaborateurs. Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment... dans la mise en œuvre de leurs projets. ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques. ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris - Compartiment B.



1 Résultat Opérationnel Courant + dotation aux amortissements

2 Le Groupe ayant choisi d'appliquer la méthode de transition dite « rétrospective simplifiée » les états financiers au 30 septembre 2018 et au 31 mars 2019 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme IFRS 16.

3 Désigne la variation du chiffre d'affaires sur une période comparable et à périmètre constant, en excluant les impacts des variations de change

4 EBITDA courant/chiffre d'affaires

5 Données non financières - pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent