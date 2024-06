ABEO : ABEO : résultats annuels 2023/24 solides

Chiffre d'affaires en progression organique de +4,6%

EBITDA courant de 29,0 M€ (+4,6%), soit une marge d'EBITDA de 11,7%

Résultat net impacté par des éléments non récurrents

Free cash-flows positifs à 3,2 M€

Dynamique commerciale bien orientée pour 2024/25

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, publie ses résultats annuels consolidés 2023/24.

Résultats annuels consolidés 2023/24 (1 er avril 2023 au 31 mars 2024) audités – Le Conseil d'Administration d'ABEO s'est réuni le 4 juin 2024 et a arrêté les comptes de l'exercice 2023/24. Les procédures d'audit des commissaires aux comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après la finalisation des procédures requises pour la publication du Document d'Enregistrement Universel 2024.

M€ 31.03.2023 [1] 31.03.2024 Variation Chiffre d'affaires 238,3 248,4 +4,2% EBITDA courant [2] 27,8 29,0 +4,6% en % du CA 11,6% 11,7% +0,1 pt Résultat Opérationnel Courant 15,6 16,7 +7,5% Résultat Opérationnel 15,0 13,6 -9,3% Résultat net 6,5 1,2 -5,3 M€ Résultat net part du Groupe 6,7 1,7 -5,0 M€

À l'occasion de la publication des résultats annuels 2023/24, Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO, commente : « Malgré les importants défis rencontrés aux États-Unis, qui ont affecté notre activité Sportainment, la performance opérationnelle de l'exercice 2023/24 est restée solide. Ceci est le résultat de notre modèle de mix produits et de l'engagement de toutes nos équipes à travers le monde. L'évolution du résultat net n'est pas significative car obérée par des éléments non récurrents. De plus, notre discipline financière reste au cœur de notre stratégie, assurant une maîtrise des équilibres financiers à long terme tout en offrant la flexibilité nécessaire pour soutenir notre développement.

Nous abordons l'exercice 2024/25 avec dynamisme et confiance, soutenu par une activité commerciale robuste et avec une attention particulière sur le redécollage du Sportainment en Amérique du Nord.

Enfin, nous participerons, une fois de plus, au plus grand événement sportif mondial, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette occasion exceptionnelle nous permettra de démontrer notre expertise ainsi que la qualité de nos produits et services, en adéquation avec les performances des meilleurs athlètes. Toutes les équipes d'ABEO sont prêtes à relever ce défi et à promouvoir les valeurs de l'univers sportif grâce à nos équipements de pointe. »

Poursuite de la croissance : chiffre d'affaires en progression organique de 4,6%

À l'issue de l'exercice 2023/24, ABEO affiche un chiffre d'affaires de 248,4 M€, en croissance organique de 4,6% (+4,2% en données publiées). Cette performance est principalement soutenue par la division Sport qui s'inscrit en progression organique de 9,3% (+9,2% en données publiées) et par la résilience de la division Vestiaires. Les activités « murs d'escalade » au sein de la division Sportainment & Escalade enregistrent une croissance organique de 24,0%, compensant une activité Sportainment encore fortement perturbée aux États-Unis (-45%), en grande partie due à l'agressivité de la concurrence chinoise.

Ainsi, la filiale Fun Spot a mis en œuvre un plan d'actions visant à renouer avec une croissance rentable. Ce plan porte sur le recentrage de l'activité sur le marché du second équipement (service et sur-mesure). En parallèle, Fun Spot a redéfini sa chaîne de valeur afin d'adapter son offre au marché du premier équipement, devenu hautement concurrentiel. Retraitée de Fun Spot, l'activité du Groupe ressort en croissance organique de 7,8%.

Maintien de la performance opérationnelle : EBITDA courant à 29,0 M€, soit 11,7% du chiffre d'affaires

L'EBITDA courant 2023/24 s'élève à 29,0 M€ [3] , en progression de 4,6%, soit un taux de marge de 11,7% du chiffre d'affaires, stable par rapport à l'exercice 2022/23 (11,6%). Retraitée de Fun Spot, la marge d'EBITDA courant du Groupe ressort à 12,8%.

Enfin, comparé à l'exercice 2019/20 pré-crise sanitaire, le taux de marge d'EBITDA courant du Groupe ressort en amélioration de 2,3 points confirmant la trajectoire durable de rentabilité.

Cette évolution reflète :

une amélioration du taux de marge brute en hausse de 1,2 point représentant le plein effet de la répercussion de l'inflation sur les prix de vente et de l'optimisation de la supply chain ;

une progression des charges de personnel dans un marché du recrutement encore tendu (29,0% du chiffre d'affaires contre 27,9% en 2022/23) ;

une hausse maîtrisée des autres charges opérationnelles (+7,4%) pour accompagner la croissance d'activité.

La division Sport affiche un EBITDA courant de 19,0 M€, soit 14,0% du chiffre d'affaires de la division, stable par rapport à l'exercice précédent (-0,1 pt), grâce à l'amélioration du taux de marge brute à 59,7% (+0,8 point) et à une augmentation maîtrisée de la structure de coûts dans un contexte de croissance (chiffre d'affaires de la division en hausse organique de 9,3% sur la période).

La division Sportainment & Escalade réalise un EBITDA courant de 1,4 M€, à 2,9% du chiffre d'affaires de la division, en retrait limité de 0,4 point par rapport à l'exercice 2022/23. Malgré l'impact négatif de Fun Spot, la division reste rentable grâce à la hausse significative de l'activité « murs d'escalade », dont les volumes et la profitabilité progressent sensiblement, atteignant un plus haut historique. La hausse du taux de marge brute de 1,1 point grâce au mix produits compense en grande partie l'arrêt des mesures de soutien Covid, qui s'élevaient à 0,9 M€ sur l'exercice précédent.

L'EBITDA courant de la division Vestiaires ressort à 8,7 M€, représentant 13,3% des ventes de la division, stable par rapport à l'exercice précédent, confirmant ainsi son niveau élevé de performance.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements (-12,3 M€ dont -6,0 M€ liés à la norme IFRS 16), le résultat opérationnel courant s'établit à 16,7 M€, en hausse de 7,5%, soit 6,7% du chiffre d'affaires (vs. 6,5% en 2022/23).

Les autres produits et charges opérationnels non courants s'élèvent à -3,1 M€ (contre -0,6 M€ en 2022/23) constitués en partie de frais liés à la restructuration de la filiale Fun Spot et aux opérations de M&A sur l'exercice. Le résultat opérationnel ressort à 13,6 M€ sur l'exercice, contre 15,0 M€ un an plus tôt.

Enfin, après prise en compte du coût de l'endettement de 4,3 M€ (contre -3,8 M€ en 2022/23), d'un résultat de change négatif de 0,1 M€ et d'une charge d'impôts exceptionnellement élevée de -8,7 M€ (intégrant 2,9 M€ de taxes différées non activées et 2,9 M€ d'impôts différés désactivés), le bénéfice net part du Groupe ressort à 1,7 M€ au titre de l'exercice 2023/24.

Structure financière sous contrôle

Au 31 mars 2024, les flux de trésorerie d'exploitation (après impôts) ressortent en amélioration à 16,1 M€ (contre 9,9 M€ en 2022/23), résultant d'une marge brute d'autofinancement positive de 25,8 M€ et d'une variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) maitrisée à -4,9 M€ (contre -12,7 M€ en 2022/23).

Les flux liés aux investissements s'élèvent à -13,0 M€, dédiés pour 6,4 M€ à la prise de participation dans VOGO et à la finalisation de l'acquisition de BigAirBag. Ainsi, les free cash-flows ressortent positifs à 3,2 M€ sur l'exercice.

Au 31 mars 2024, ABEO dispose d'une trésorerie disponible de 11,0 M€. L'endettement financier net s'élève à 96,4 M€ (63,0 M€ hors IFRS 16) pour des capitaux propres de 109,7 M€ (111,1 M€ hors IFRS 16). Ainsi, hors IFRS 16, ABEO affiche un taux d'endettement net [4] de 0,58 et un ratio de levier [5] maitrisé de 2,8.

Proposition de dividendes de 0,20 € par action au titre de l'exercice 2023/24

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 16 juillet 2024 un dividende de 0,20 € par action au titre de l'exercice 2023/24.

Tendances et perspectives

L'activité commerciale au 31 mars 2024 reste bien orientée, avec des prises de commandes [6] sur 12 mois qui s'élèvent à 248,3 M€ en progression de 4,6% par rapport à l'exercice précédent (+4,1% en données publiées). ABEO est donc confiant dans le maintien de son développement commercial pour l'exercice 2024/25, soutenu en termes de visibilité par sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 où ABEO sera représentée à travers 3 de ses marques : Gymnova (Gymnastique), EP (Escalade) et Schelde Sports (Basketball).

Par ailleurs, le Groupe anticipe une progression de sa performance opérationnelle, sous l'effet positif attendu du repositionnement de Fun Spot et du maintien de la dynamique de ses activités.

Paris 2024, J-52

À 52 jours de la cérémonie d'ouvertures des Jeux Olympiques de Paris 2024, et alors que Paris se prépare à accueillir plus de 10 000 athlètes, les équipes d'ABEO œuvrent activement pour installer l'ensemble des équipements pour les épreuves de Gymnastiques (Arena Bercy et Arena Porte de la Chapelle), d'Escalade (Le Bourget) et de Basket-Ball (Parc Urbain La Concorde pour les compétitions de basketball 3x3, Arena Bercy et stade Pierre Mauroy pour le basketball 5x5).

Les Jeux Olympiques constituent l'une des plateformes marketing les plus efficaces touchant des milliards de personnes dans le monde et demeurent un événement inégalé parmi tous les événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels.

ABEO est pleinement mobilisée pour assurer la réussite des Jeux et faire vivre l'esprit olympique.

Prochains rendez-vous

16 juillet 2024 - Assemblée Générale Mixte (Rioz)

18 juillet 2024 - Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024/25 (après bourse)

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2024, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 248,4 M€, dont 73% sont réalisés hors de France, et compte 1 446 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

ANNEXE

Compte de résultats résumé

M€ 31.03.2023

publié 31.03.2023

retraité IFRS 5 Chiffre d'affaires

Dont Sport 238,8

124,1 238,3

123,6 EBITDA courant 27,5 27,8 en % du CA 11,5% 11,6% Résultat Opérationnel Courant 15,2 15,6 Résultat Opérationnel 14,6 15,0 Résultat net 6,5 6,5 Résultat net part du Groupe 6,7 6,7

Tableau de flux de trésorerie résumé

M€ 31.03.2023

publié 31.03.2023

retraité IFRS 5 Marge Brute d'autofinancement 27,2 27,5 Variation de Besoin en Fonds de Roulement (BFR) (12,2) (12,7) Impôts payés (5,1) (5,1) FT activités non conservées 0,0 0,2 Cash-Flow d'exploitation 9,9 9,9 Capex (4,8) (4,7) M&A (0,3) (0,3) FT activités non conservées 0,0 (0,1) Cash-flow d'investissement (5,1) (5,1) Free cash-flow 4,8 4,8 Dividendes (3,0) (3,0) Nouveaux emprunts 0,0 0,0 Remboursement emprunts et autres (27,5) (27,5) Intérêts financiers nets versés (3,0) (3,0) Cash-flow de financement (33,5) (33,5) Effet de change (0,2) (0,2) Variation de trésorerie nette (28,9) (28,9)

[1] Les comptes 2022/23 présentés et commentés ont été retraités de l'effet de périmètre lié à la cession de la participation d'ABEO dans Vogoscope conformément à la norme IFRS 5 (cf annexe page 5 du communiqué)

[2] Résultat Opérationnel Courant + dotations aux amortissements

[3] EBITDA courant 2023/24 hors IFRS 16 de 22,3 M€, soit 9,0% du chiffre d'affaires

[4] Ratio endettement financier net sur capitaux propres (hors IFRS 16)

[5] Ratio endettement financier net sur EBITDA courant (hors IFRS 16)

[6] Données non financières – pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent