ABEO : ABEO : Résultats 2024/25 solides et perspectives renforcées grâce à une dynamique commerciale soutenue et deux acquisitions structurantes

Chiffre d'affaires stable à 248,7 M€, la croissance internationale compensant le repli du marché français

EBITDA courant à 27,1 M€, soit une marge d'EBITDA de 10,9%

Résultat net part du Groupe en forte augmentation à 6,3 M€

Free cash-flows largement positifs à 20,4 M€ en hausse de 17,2 M€

Perspectives 2025/26 portées par une forte dynamique des prises de commandes (+6,1%) et renforcées par la contribution attendue des deux récentes acquisitions

ABEO et VOGO, l'alliance de deux leaders français dans le domaine du sport : projet d'offre publique volontaire visant les actions VOGO

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, publie ses résultats annuels consolidés 2024/25.

Résultats annuels consolidés 2024/25 (1 er avril 2024 au 31 mars 2025) audités - Le Conseil d'Administration d'ABEO s'est réuni le 3 juin 2025 et a arrêté les comptes de l'exercice 2024/25. Les procédures d'audit des commissaires aux comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après la finalisation des procédures requises pour la publication du Document d'Enregistrement Universel 2025.

M€ 31.03.2024 31.03.2025 Variation Chiffre d'affaires 248,4 248,7 +0,3 M€ EBITDA courant 1 29,0 27,1 -1,9 M€ en % du CA 11,7% 10,9% -0,8 pt Résultat Opérationnel Courant 16,7 15,5 -1,3 M€ Résultat Opérationnel 13,6 14,8 +1,2 M€ Résultat net 1,2 6,8 +5,6 M€ Résultat net part du Groupe 1,7 6,3 +4,6 M€

À l'occasion de la publication des résultats annuels 2024/25, Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO, commente : « Nous abordons ce nouvel exercice avec ambition et détermination. Malgré un contexte difficile sur le marché domestique ayant pesé sur nos activités, la solidité de nos résultats reflète la bonne tenue de nos opérations à l'international, soutenues par une dynamique commerciale robuste. Notre capacité à générer des free cash-flows dans un environnement complexe et la relance de notre stratégie de croissance externe constituent un levier puissant pour accélérer la création de valeur.

Avec les acquisitions de Sodex et ELI Play, ABEO renforce son empreinte internationale et franchit une nouvelle étape structurante dans la construction d'un Groupe de référence sur ses marchés à fort potentiel.

Enfin, depuis plusieurs années, nous partageons avec VOGO une vision commune de l'avenir du sport, de plus en plus tourné vers l'innovation technologique, la data et l'expérience utilisateur augmentée. Le rapprochement entre nos deux sociétés nous permet d'intégrer autour de nos équipements des briques technologiques de premier plan en parfaite cohérence avec l'évolution des attentes du marché et notre ambition d'être un acteur de la digitalisation croissante des pratiques sportives.

Par ailleurs, ABEO publiera dans les prochains jours son premier rapport de durabilité conforme à la CSRD, qui représente un acte fort de cohérence et de transparence sur nos engagements et nos progrès réalisés, ainsi que les défis à relever. »

Activité de l'exercice 2024/25

À l'issue de l'exercice 2024/25, ABEO enregistre un chiffre d'affaires consolidé stable de 248,7 M€, illustrant sa capacité de résilience dans un environnement toujours complexe, susceptible de freiner les projets de ses clients. Cette stabilité masque toutefois des disparités géographiques notables impactant l'ensemble des divisions, la dynamique plus soutenue sur les marchés internationaux compensant un marché français fragilisé par un contexte moins favorable en matière de financements publics et d'investissements.

Performance opérationnelle préservée

L'EBITDA courant 2024/25 s'établit à 27,1 M€ 2 , en repli modéré de 1,9 M€, représentant 10,9% du chiffre d'affaires. Cette performance intègre l'ensemble des charges opérationnelles (0,8 M€) liées à la participation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, offrant une visibilité majeure pour les marques du Groupe et un retour sur investissement à long terme. Retraitée de cet impact la marge d'EBITDA courant s'élève à 11,2%.

L'évolution de la marge d'EBITDA intègre :

une amélioration du taux de marge brute de 1,2 point,

un recours plus important à la sous-traitance (+2,5 M€) visant à renforcer la flexibilité opérationnelle,

une progression des charges de personnel liée au renforcement de l'organisation pour accompagner la croissance future (30,1% du chiffre d'affaires contre 29,0% en 2023/24).

La division Sport enregistre un EBITDA courant de 18,0 M€ 3 , représentant 13% du chiffre d'affaires, en léger retrait par rapport à l'exercice précédent (-1 point), principalement impacté par une moindre contribution des activités de Gymnastique en France.

La division Sportainment & Escalade réalise un EBITDA courant de 0,8 M€ 4 , soit 1,7% du chiffre d'affaires de la division, en baisse de 1,1 point par rapport à 2023/24. Ce repli résulte de la moindre contribution des activités murs d'escalade ludique et sportive, qui n'a été que partiellement compensée par l'amélioration des performances des activités américaines de Fun Spot, dont l'EBITDA courant est désormais à l'équilibre. Cependant, cette évolution n'altère pas le potentiel de développement de ces marchés, porté par des prises de commandes en croissance.

L'EBITDA courant de la division Vestiaires ressort à 8,4 M€ 5 , affichant toujours un niveau de marge solide à 12,8% du chiffre d'affaires malgré un léger repli de 0,4 point sur un an. L'amélioration du taux de marge brute de 0,9 point a permis de compenser en partie l'augmentation du recours à la sous-traitance ainsi que la légère augmentation des frais de personnels.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements (-11,7 M€ dont -5,8 M€ liés à la norme IFRS 16), le résultat opérationnel courant 2024/25 s'établit à 15,5 M€, soit 6,2% du chiffre d'affaires.

Les autres produits et charges opérationnels non courants s'élèvent à -0,7 M€ (contre -3,1 M€ en 2023/24), et le résultat opérationnel ressort à 14,8 M€ sur l'exercice, contre 13,6 M€ un an plus tôt.

Enfin, après prise en compte du coût de l'endettement financier de -4,5 M€ (contre -4,3 M€ en 2023/24), d'un résultat de change négatif de -0,2 M€ et d'une charge d'impôts de -2,4 M€, le bénéfice net part du Groupe ressort à 6,3 M€ au titre de l'exercice 2024/25, en augmentation de 4,6 M€ sur un an.

Des free cash-flows de 20,4 M€ et une structure financière renforcée

Au 31 mars 2025, les flux de trésorerie d'exploitation (après impôts) ressortent en très forte amélioration à 26,5 M€ (contre 16,1 M€ en 2023/24). Cette évolution résulte d'une marge brute d'autofinancement de 26,3 M€ et d'une variation positive du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) à +5,3 M€ (contre -4,9 M€ en 2023/24), intégrant la résolution d'un litige aux États-Unis.

Les flux liés aux investissements s'élèvent à -6,1 M€ en forte diminution par rapport à l'exercice 2023/24, qui intégraient la prise de participation dans VOGO et la finalisation de l'acquisition de BigAirBag.

En conséquence, les free cash-flows ressortent largement positifs à 20,4 M€ sur l'exercice, contre 3,2 M€ en 2023/24.

Au cours de l'exercice, ABEO a conclu un nouveau Contrat de crédits d'un montant global de 130 M€ 6 avec son pool bancaire 7 afin de refinancer sa dette existante et soutenir sa stratégie de développement. Le contrat de crédits, sans suretés, intègre des covenants identiques calculés hors IFRS 16 (ratio de levier 8 et ratio d'endettement 9 ), et est composé de lignes de financement à échéance 2031, amortissables ou in fine.

Au 31 mars 2025, ABEO dispose d'une trésorerie disponible de 7,4 M€. L'endettement financier net s'élève à

92,1 M€ (55,4 M€ hors IFRS 16) pour des capitaux propres de 113,3 M€ (114,7 M€ hors IFRS 16). Ainsi, hors IFRS 16, ABEO affiche une amélioration de son taux d'endettement net 10 à 0,48 et un ratio de levier 11 maitrisé de 2,78.

Proposition de dividendes de 0,33 € par action au titre de l'exercice 2024/25

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 15 juillet 2025 un dividende de 0,33 € par action au titre de l'exercice 2024/25.

Renforcement du Groupe dans le Sportainment avec l'acquisition de ELI Play

ABEO annonce ce jour l'acquisition de 70% du capital de la société ELI Play, un des leaders européens dans la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance d'équipements de loisirs intérieurs : aires de jeux, parcs de trampolines et parcours sportifs (( cf. communiqué du 3 juin 2025 ). Cette société hollandaise, employant près de 60 personnes, a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires rentable de 22 M€.

Cette acquisition permet d'ancrer durablement ABEO sur le marché des loisirs indoor en Europe, tout en accélérant le déploiement d'une offre complémentaire aux côtés de BigAirBag, Clip'n'Climb et Fun Spot, tant en Europe qu'aux États-Unis.

Dans la continuité de l'acquisition de Sodex, fabricant français d'équipements sportifs implanté au Vietnam (cf. communiqué du 26 mai 2025 ), cette nouvelle opération témoigne de la volonté d'ABEO d'accélérer sa stratégie de consolidation sur des marchés porteurs.

ABEO et VOGO, l'alliance de deux leaders français dans le domaine du sport

ABEO, détenant à ce jour 12 22,42% du capital et 16,56% des droits de vote de VOGO, annonce son intention de déposer un projet d'offre publique volontaire sur les actions VOGO qu'elle ne détient pas déjà selon la parité suivante : 3 actions ABEO et 16,40 euros pour 16 actions VOGO ( cf. communiqué du 3 juin 2025 ).

Le Conseil d'administration de VOGO a, sans préjudice de son avis motivé qui sera rendu ultérieurement, accueilli favorablement dans son principe le projet d'offre, qui a fait l'objet d'un accord de rapprochement avec ABEO. Cette opération est unanimement soutenue par les fondateurs de VOGO qui se sont engagés à apporter l'intégralité de leurs actions (représentant 28,99% du capital de VOGO) à l'Offre.

Avec cette opération, ABEO intègrera toute l'expertise et le savoir-faire en matière d'innovations digitales de VOGO dans les domaines d'application suivants : le sport, à travers des outils avancés d'aide à la décision ou à l'amélioration des performances des athlètes, et le sportainment, en enrichissant l'expérience utilisateur par des dispositifs interactifs et immersifs.

Tendances et perspectives

Malgré un contexte géopolitique incertain incitant à la prudence, ABEO aborde ce nouvel exercice avec confiance, porté par un niveau de prise de commandes 13 particulièrement soutenu au 31 mars 2025, atteignant 263,2 M€, en progression de 6,1% (+5,7% en organique). Cette dynamique commerciale solide constitue un socle favorable à la croissance organique des mois à venir.

Par ailleurs, les récentes acquisitions viendront renforcer cette trajectoire, en contribuant pleinement à la croissance consolidée du Groupe.

Prochains rendez-vous

15 juillet 2025 - Assemblée Générale Mixte (Rioz)

17 juillet 2025 - Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025/26 (après bourse)

1 Résultat Opérationnel Courant + dotations aux amortissements

2 EBITDA courant 2024/25 hors IFRS 16 de 20,5 M€, soit 8,2% du chiffre d'affaires

3 EBITDA courant 2024/25 hors IFRS 16 de 13,9 M€, soit 10,1% du chiffre d'affaires

4 EBITDA courant 2024/25 hors IFRS 16 de -0,7 M€

5 EBITDA courant 2024/25 hors IFRS 16 de 7,3 M€, soit 11,2% du chiffre d'affaires

6 50 M€ pour le refinancement, dont 29,4 M€ au titre du remboursement de l'ancien crédit syndiqué et 20,6 M€ au titre de l'Euro-PP arrivant à échéance en avril 2025, 50 M€ pour le financement des investissements et de la croissance externe, et 30 M€ pour les besoins généraux et financements à court terme, dont 20 M€ ont été utilisés au 30 septembre 2024

7 composé de 7 banques - Crédit Agricole Franche-Comté, Crédit Agricole Champagne-Bourgogne, Crédit Agricole CIB, CIC Lyonnaise de Banque, Société Générale, BNP Paribas et Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté

8 Dettes financières nettes/EBITDA courant

9 Dettes financières nettes / Fonds propres

10 Ratio endettement financier net sur capitaux propres (hors IFRS 16)

11 Ratio endettement financier net sur EBITDA courant (hors IFRS 16)

12 Y compris par assimilation des actions détenues par la société Jalénia, contrôlée par M. Olivier ESTEVES. ABEO détient directement 1.370.198 actions VOGO représentant 22,36% du capital et 16,52% des droits de vote

13 données non financières et non auditées - pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent