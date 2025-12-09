ABEO : ABEO : progression des résultats semestriels 2025/26

Croissance de 11,8% du chiffre d'affaires

Progression de 18,1% de l'EBITDA courant à 16,5 M€ et amélioration de la marge d'EBITDA à 11,9%

Hausse du résultat opérationnel (+24,3%) et du résultat net part du Groupe (+61,3%)

Confiance dans les perspectives avec une poursuite de la croissance et une performance opérationnelle solide

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, publie ses résultats semestriels consolidés 2025/26.

Résultats consolidés du 1 er semestre 2025/26 (1 er avril au 30 septembre 2025) revus – Le Conseil d'Administration d'ABEO s'est réuni le 9 décembre 2025 et a arrêté les comptes du 1 er semestre de l'exercice 2025/26. Le Rapport financier semestriel sera mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers dans les prochains jours et sera consultable sur le site Internet de la société.

M€ 30.09.2024

6 mois 30.09.2025

6 mois Variation

2025 vs 2024 Chiffre d'affaires 123,9 138,5 +11,8% EBITDA courant [1] 14,0 16,5 +18,1% en % du CA 11,3% 11,9% +0,6 pt Résultat Opérationnel Courant 8,0 10,4 +30,4% Résultat Opérationnel 7,2 9,0 +24,3% Résultat net 3,1 4,1 +34,3% Résultat net part du Groupe 2,6 4,1 +61,3%

À l'occasion de la publication des résultats semestriels 2025/26, Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO, commente : « Ce semestre marque une nouvelle étape structurante dans la trajectoire d'ABEO. Avec l'intégration de Sodex et d'ELI Play, nous renforçons notre empreinte internationale et consolidons notre position parmi les acteurs de référence sur des marchés à fort potentiel. Au-delà de la performance financière, ces résultats témoignent de notre capacité à exécuter notre stratégie de développement, malgré un environnement exigeant, tout en affirmant l'ambition de construire un groupe durable, innovant et créateur de valeur. »

Activité du 1 er semestre 2025

Au 1 er semestre de l'exercice 2025/26, ABEO réalise un chiffre d'affaires consolidé de 138,5 M€, en croissance de 11,8% par rapport à la même période sur l'exercice précédent. Au 30 septembre 2025, la croissance organique atteint 4,5%, portée par la division Sportainment & Escalade qui progresse de 28,7%. Les acquisitions récentes [2] soutiennent également la performance, contribuant à hauteur de 8,4%, tandis que l'effet de change (-1,0%), reflète essentiellement la dépréciation du dollar.

Amélioration de la performance opérationnelle avec une marge d'EBITDA solide à 11,9%

Malgré un environnement économique mondial toujours complexe, ABEO réalise un EBITDA courant à 16,5 M€ [3] , en progression de 18,1% sur un an. La marge d'EBITDA courant s'améliore également de 0,6 point, pour atteindre 11,9% du chiffre d'affaires. Cette solide performance reflète la bonne dynamique commerciale du semestre, les actions d'optimisation menées au sein de la division Sportainment & Escalade, ainsi que l'effet positif des acquisitions récentes.

La marge d'EBITDA intègre une baisse de 1,7 point du taux de marge brute, liée à un mix produit moins favorable, compensée par une réduction de la sous-traitance (-1,0 M€) et la bonne maîtrise des charges de personnel (29,3% du chiffre d'affaires contre 29,6% au S1 2024/25).

La division Sport enregistre un EBITDA courant de 7,7 M€ [4] , soit 11,0% du chiffre d'affaires, en repli par rapport à la même période de l'exercice précédent (-1,9 point). Cette évolution reflète le ralentissement des activités observé au Benelux (notamment en Belgique), partiellement compensé par la contribution positive de Sodex, dont les performances opérationnelles sont conformes aux attentes.

La division Sportainment & Escalade affiche une nette progression de son EBITDA courant, qui atteint 4,0 M€ [5] , soit 11,9% du chiffre d'affaires, en amélioration de 10,7 points par rapport au 1 er semestre 2024/25. Cette performance marque un niveau de marge inédit pour la division, porté par un semestre très dynamique de l'ensemble des activités, par les actions d'efficience menées sur les activités de murs d'escalade ludique et sportive, ainsi que par la forte contribution d'ELI Play, dont la performance est conforme aux attentes

L'EBITDA courant de la division Vestiaires ressort à 4,9 M€ [6] , maintenant un niveau de marge solide à 13,9% des ventes de la division, malgré un léger repli de 0,6 point comparé au 1 er semestre 2024/25.

Après prise en compte des dotations aux amortissements (-6,1 M€ dont -3,0 M€ liés à la norme IFRS 16), le résultat opérationnel courant, en progression de 30,4%, atteint 10,4 M€ au 30 septembre 2025, soit 7,5% du chiffre d'affaires (+1 point par rapport au 1 er semestre de l'exercice précédent).

Les autres produits et charges opérationnels non courants s'élèvent à -1,4 M€ contre -0,8 M€ un an auparavant. Ainsi, le résultat opérationnel ressort à 9,0 M€ sur le semestre, en progression de 24,3%.

Enfin, après prise en compte du coût de l'endettement à -2,8 M€, d'un résultat de change défavorable de -0,8 M€ et d'une charge d'impôts de 0,9 M€, le bénéfice net part du Groupe est en hausse de 61,3% pour atteindre 4,1 M€ au 1 er semestre 2025/26.

Une structure financière maîtrisée

Au 30 septembre 2025, les flux de trésorerie d'exploitation s'établissent à -2,8 M€, soutenus par une marge brute d'autofinancement après impôts positive de 15,4 M€, en amélioration de 2,2 M€ sur un an, sous l'effet d'une bonne conversion de l'EBITDA. Le Besoin en Fonds de Roulement augmente de 17,5 M€, mais est stable retraité de l'impact des acquisitions 2025/26 et du paiement exceptionnel enregistré au 1 er semestre 2024/25, illustrant la bonne maîtrise de la trésorerie opérationnelle du Groupe.

Les flux liés aux investissements s'élèvent à -16,1 M€ au 1 er semestre 2025/26, dont -12,8 M€ consacrés aux opérations de croissance externe, et -3,3 M€ aux investissements courants.

Les free cash-flows du Groupe ressortent ainsi à -18,9 M€ sur le 1 er semestre 2025/26.

Au 30 septembre 2025, ABEO dispose d'une trésorerie brute disponible de 10,4 M€. L'endettement financier net ressort à 120,1 M€ (82,8 M€ hors IFRS 16) pour des capitaux propres de 110,1 M€.

Tendances et perspectives

Au second semestre 2025/26, ABEO bénéficiera d'un niveau solide de prise de commandes [7] au 30 septembre 2025 qui atteint 139,5 M€, en progression de 4,0% (-0,4 % en organique, +5,5 % en croissance externe et -1,1 % d'effet de change) malgré un contexte économique et géopolitique toujours exigeant.

Le Groupe reste confiant dans sa capacité à poursuivre sa dynamique de croissance, soutenue par les acquisitions récentes, tout en maintenant son niveau de performance opérationnelle sur l'ensemble de l'exercice 2025/26.

L'offre publique mixte initiée par ABEO visant les actions de VOGO qu'elle ne détient pas, s'est clôturée avec succès le 28 novembre dernier ( cf communiqué de presse du 03/12/25 ). Conformément à l'article 232-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'Offre est réouverte depuis le 4 décembre jusqu'au 17 décembre inclus, afin de permettre aux actionnaires n'ayant pas participé à l'offre initiale d'y apporter leurs titres. Les conditions de l'offre restent inchangées : 3 actions ABEO et 16,40 € en numéraire pour 16 actions VOGO apportées.

Prochains communiqués

3 février 2026 - Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025/26 (après bourse)

12 mai 2026 - Chiffre d'affaires de l'exercice 2025/26 (après bourse)

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2025, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 248,7 M€, dont 75% sont réalisés hors de France, et compte 1443 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

[1] Résultat Opérationnel Courant + dotations aux amortissements

[2] Intégration au 01/06/2025 : ELI Play (division Sportainment & Escalade) et Sodex (division Sport)

[3] EBITDA courant S1 2025/26 hors IFRS 16 de 13,1 M€, soit 9,4% du chiffre d'affaires

[4] EBITDA courant S1 2025/26 hors IFRS 16 de 5,5 M€, soit 7,9% du chiffre d'affaires

[5] EBITDA courant S1 2025/26 hors IFRS 16 de 3,2 M€, soit 9,6% du chiffre d'affaires

[6] EBITDA courant S1 2025/26 hors IFRS 16 de 4,4 M€, soit 12,5% du chiffre d'affaires

[7] données non financières et non auditées – pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent