ABEO : ABEO : poursuite d'une croissance forte au 3ème trimestre à +10,6% en organique - prises de commandes cumulées au 31/12/2023 à 186,0 M EUR

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, Supporteur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, annonce son chiffre d'affaires et ses prises de commandes au 31 décembre 2023.

Organique 1 Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 60,9 55,4 +10,0% +10,6% Sport 34,4 29,6 +16,2% +16,8% Sportainment & Escalade 11,5 10,5 +9,5% +11,1% Vestiaires 15,1 15,3 -1,6% -1,7% Chiffre d'affaires 9 mois 184,4 173,2 +6,5% +7,0% Sport 98,6 87,5 +12,7% +12,9% Sportainment & Escalade 36,8 37,3 -1,4% +0,5% Vestiaires 49,0 48,4 +1,3% +1,3% Prises de commandes au 31/12 2 186,0 176,7 +5,3% +6,0%

désigne la variation du chiffre d'affaires sur une période comparable et à périmètre constant, en excluant les impacts des variations de change

données non financières – pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent

Accélération de la dynamique de croissance au 3 ème trimestre

ABEO réalise un solide 3 ème trimestre 2023/24, générant un chiffre d'affaires consolidé de 60,9 M€, en progression organique de 10,6% (+10,0% en données publiées) par rapport au 3 ème trimestre 2022/23. L'effet de change est défavorable de 0,6% principalement dû à la dépréciation du dollar américain.

La division Sport affiche une dynamique commerciale significative avec un chiffre d'affaires au 3 ème trimestre en forte croissance organique de 16,8% (+16,2% en données publiées). L'activité reste toujours soutenue par les activités de Gymnastique en Europe et en Amérique du Nord, confirmant la capacité de la division à saisir les opportunités issues des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et du nouveau partenariat avec la Fédération américaine de gymnastique (USAG).

Le chiffre d'affaires de la division Sportainment & Escalade ressort en progression organique de 11,1% à 11,5 M€ (9,5% en données publiées) par rapport à la même période l'an dernier. Cette performance s'appuie essentiellement sur un rythme de croissance soutenu dans les activités cœur de métier en Europe et aux États-Unis.

Enfin, dans un contexte économique morose, la division Vestiaires enregistre un léger tassement de ses ventes sur le 3 ème trimestre 2023/24 (-1,7% en organique et -1,6% en données publiées) sans remettre en cause la croissance attendue de cette activité sur l'ensemble de l'exercice 2023/24.

Ainsi, cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires sur 9 mois 2023/24 à 184,4 M€ en progression organique de 7,0% (+6,5% en données publiées ) par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Tendances et perspectives

Dans une économie mondiale qui montre quelques signes de ralentissement, l'activité commerciale au 31 décembre 2023 reste bien orientée avec des prises de commandes qui atteignent 186,0 M€, en croissance organique de 6,0% par rapport au 31 décembre 2022 (+5,3% en données publiées).

Ainsi, compte-tenu d'un contexte incertain tant sur l'environnement économique que sur la reprise de certains marchés du Groupe, ABEO s'attend, de manière prudente, à une croissance moins soutenue sur le 4 ème trimestre 2023/24.

Enfin, Gymnova , marque emblématique de gymnastique du Groupe, équipera la World Cup du Caire, qui se déroulera du 15 au 18 février 2024, avec l'ensemble de ses équipements de compétition. Cette Coupe du Monde est la première compétition de l'année qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

A J-171 des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 , les équipes d'ABEO sont plus que jamais engagées à apporter le meilleur du savoir-faire du Groupe en équipements de gymnastique, de basket et d'escalade afin de contribuer activement à la réussite de ces Jeux à domicile et de soutenir les athlètes dans leur quête de performances exceptionnelles.

Prochain rendez-vous

14 mai 2024 – Chiffre d'affaires de l'exercice 2023/24 (après bourse)

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2023, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 238,8 M€, dont 74% sont réalisés hors de France, et compte 1 446 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

