ABEO : ABEO poursuit sa stratégie de développement international et renforce sa division Sport avec l'acquisition de Sodex, spécialiste d'équipements sportifs, implantée au Vietnam

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce ce jour l'acquisition de 70% du capital de la société Sodex, fabricant français d'équipements sportifs implanté au Vietnam.

Société française fondée en 1991, Sodex s'est installée au Vietnam en 2000 pour développer une expertise industrielle dans la fabrication d'équipements sportifs – buts de football, filets de tennis, haies d'athlétisme, équipements de fitness en plein air.

Reconnus pour la qualité et la fiabilité de ses produits, les équipements de Sodex bénéficient des certifications des principales fédérations internationales, parmi lesquelles la FIFA (football) et la FIBA (basket-ball 3x3).

Implantée au Vietnam sur un site industriel regroupant près de 200 collaborateurs, Sodex capitalise sur un savoir-faire reconnu pour concevoir et fabriquer des équipements sportifs à la fois robustes et innovants. L'entreprise exporte ses produits vers des marchés clés tels que l'Asie du Sud-Est et l'Océanie, et dispose également d'une plateforme logistique située en Normandie à Carpiquet (France), dédiée à la distribution en France et au reste de l'Europe, pour 50% de son activité. En 2024, Sodex a réalisé un chiffre d'affaires rentable de 7,5 M€.

L'implantation de Sodex au Vietnam constitue un levier de compétitivité industrielle pour ABEO, en s'appuyant sur une localisation stratégique au cœur d'un marché asiatique en pleine croissance, bénéficiant de nombreux accords de libre-échange. Cette base permet d'accélérer l'internationalisation du Groupe, tout en renforçant sa capacité à produire localement pour répondre aux besoins spécifiques de ses différents marchés.

Avec une base industrielle robuste, un ancrage géographique stratégique et une gamme de produits complémentaires, ce rapprochement s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement international du groupe ABEO, et ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour les équipements de Sodex conjugués à ceux d'ABEO.

« Cette acquisition nous permet d'accélérer notre stratégie de développement international sur un marché d'avenir. Grâce à son ancrage industriel au Vietnam et à la complémentarité de ses gammes, Sodex contribuera à renforcer notre compétitivité en Europe, élargir notre offre produits et à mieux adresser les marchés asiatiques. Nous sommes ravis d'accueillir cette entreprise experte et engagée au sein du groupe qui nous permet de renouer avec la stratégie historique d'ABEO combinant croissance organique et croissance externe », commente Olivier Estèves, Président-Directeur général d'ABEO.

Modalités de l'opération

L'acquisition est intégralement financée en numéraire, dans le cadre de la trésorerie et des lignes de crédit dont dispose d'ores et déjà ABEO.

Le protocole d'accord comporte un accord de promesses de vente et d'achat croisées portant sur les 30% restants du capital basé sur les performances du premier exercice réalisé post intégration.

Sodex sera consolidée à compter du 1 er juin 2025.

3 juin 2025 – Résultats annuels de l'exercice 2024/25 (après bourse)

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2025, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 248,7 M€, dont 75% sont réalisés hors de France, et compte 1443 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

