ABEO : ABEO : malgré un environnement économique complexe, des performances semestrielles 2023/24 solides

Croissance organique de 5,3% du chiffre d'affaires à 123,5 M€

Taux de marge brute en hausse de 2,1 points à 61,5%

EBITDA courant [1] à 13,7 M€, soit un taux de marge de 11,1%

Accélération de la croissance attendue sur le 2 nd semestre 2023/24

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, publie ses résultats semestriels consolidés 2023/24.

Résultats consolidés du 1 er semestre 2023/24 (1 er avril au 30 septembre 2023) revus – Le Conseil d'Administration d'ABEO s'est réuni le 5 décembre 2023 et a arrêté les comptes du 1 er semestre de l'exercice 2023/24. Le Rapport financier semestriel sera mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers dans les prochains jours et sera consultable sur le site Internet de la société.

M€ 30.09.2022

6 mois 30.09.2023

6 mois Variation

2023 vs 2022 Chiffre d'affaires 117,8 123,5 +5,7 M€ EBITDA courant 1 13,8 13,7 - en % du CA 11,7% 11,1% -0,6 pt Résultat Opérationnel Courant 8,1 7,8 -0,3 M€ Résultat Opérationnel 7,9 6,5 -1,4 M€ Résultat net 5,2 2,3 -2,9 M€ Résultat net part du Groupe 5,4 2,5 -2,9 M€

Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO, commente : « Malgré les incertitudes qui continuent de peser sur l'économie mondiale - contexte géopolitique tendu, inflation, durcissement des conditions monétaires et financières et tensions sur le marché de l'emploi - nous réalisons sur ce 1 er semestre des résultats solides. Nous démontrons de nouveau notre capacité à concilier croissance et maîtrise des équilibres financiers grâce à notre pilotage rigoureux au quotidien. Forts de notre positionnement sur des marchés structurellement porteurs et des prises de commandes dynamiques, nous sommes confiants dans notre capacité à réaliser une nouvelle année de croissance avec un 2 nd semestre qui devrait enregistrer une accélération de nos ventes. »

Une croissance semestrielle conforme aux attentes du Groupe

Pour l'ensemble du 1 er semestre 2023/24, le chiffre d'affaires consolidé d'ABEO s'élève à 123,5 M€, en croissance organique de 5,3% (+4,8% en données publiées), en ligne avec les attentes. Après un début d'exercice en progression organique de 3,0%, la dynamique d'activité s'est accélérée au 2 ème trimestre avec une hausse de +7,4% à périmètre et change constant. Cette performance est portée par les activités de Gymnastique en Europe et en Amérique du Nord et une demande bien orientée dans la division Vestiaires.

Un taux de marge d'EBITDA courant à deux chiffres à 11,1%

L'EBITDA courant du 1 er semestre 2023/24 ressort stable à 13,7 M€ [2] , soit un taux de marge solide à 11,1% du chiffre d'affaires, en léger retrait de 0,6 point par rapport au 1 er semestre 2022/23. Comparé au 1 er semestre de l'exercice 2019/20, soit avant la crise sanitaire, le taux de marge d'EBITDA courant du 1 er semestre ressort en amélioration de 1,5 point, confirmant la priorité donnée par ABEO à la performance.

Le taux de marge d'EBITDA reflète :

une hausse de 2,1 points du taux de marge brute au travers de la répercussion de l'inflation sur les prix de vente et à la vigilance du Groupe sur les achats ;

une progression des charges de personnel dans un marché du recrutement tendu (28,8% du chiffre d'affaires contre 27,6% au S1 22/23) ;

une hausse maîtrisée des autres charges opérationnelles pour accompagner la croissance d'activité.

La division Sport affiche un EBITDA courant de 7,7 M€, soit 12,0% du chiffre d'affaires, en retrait contenu par rapport à la même période de l'exercice précédent (-0,7 point), grâce à l'amélioration du taux de marge brute à 59,2% (+1,2 point) et à une augmentation maîtrisée de la structure de coûts dans un contexte de croissance (chiffre d'affaires de la division en hausse de 11% sur la période).

La division Sportainment & Escalade réalise un EBITDA courant de 0,7 M€, à 2,7% du chiffre d'affaires de la division, en baisse de 3,7 points par rapport au 1 er semestre 2022/23, qui avait encore bénéficié de mesures de soutien COVID à hauteur de 0,9 M€. Retraité de cette aide sur l'exercice précédent, le taux de marge d'EBITDA est en retrait limité de 0,2 point.

L'EBITDA courant de la division Vestiaires ressort à 5,3 M€, soit 15,6% des ventes de la division en amélioration de 1,2 point comparé au 1 er semestre 2022/23. L'amélioration du taux de marge brute de 2,5 points et une très bonne maîtrise des charges de structure ont permis à la division de bénéficier du plein effet du volume d'activité.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements (-5,9 M€ dont -2,8 M€ liés à la norme IFRS 16), le résultat opérationnel courant s'établit à 7,8 M€ au 30 septembre 2023 (8,1 M€ un an auparavant), soit 6,3% du chiffre d'affaires (-0,6 point par rapport au 1 er semestre de l'exercice précédent).

Les autres produits et charges opérationnels non courants s'élèvent à -1,2 M€ (contre -0,2 M€ au 1 er semestre 2022/23), constitués notamment de frais de restructuration de la division Sportainment & Escalade. Ainsi, le résultat opérationnel ressort à 6,5 M€ sur le semestre.

Enfin, après prise en compte du coût de l'endettement de -2,0 M€, d'un résultat de change positif de 0,4 M€ et d'une charge d'impôts de -2,4 M€, le bénéfice net part du Groupe ressort à 2,5 M€ au 1 er semestre 2023/24.

Une structure financière sous contrôle

Au 30 septembre 2023, les flux de trésorerie d'exploitation (après impôts) ressortent en amélioration à -8,1 M€ (contre -11,8 M€ au 1 er semestre 2022/23), résultant d'une marge brute d'autofinancement positive de 13,3 M€ et d'une variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de -19,3 M€ (contre -22,2 M€ au 1 er semestre 2022/23). Cette évolution du BFR est principalement due à un effet de saisonnalité historiquement défavorable sur la période.

Les flux liés aux investissements s'élèvent à -10,1 M€, consacrés pour 5,9 M€ à la prise de participation dans VOGO et à la finalisation de l'acquisition de BigAirBag.

L'amélioration des free cash-flows sera une priorité du 2 nd semestre de l'exercice 2023/24, sous l'effet attendu d'un retour à un niveau plus normatif du BFR.

Au 30 septembre 2023, ABEO bénéficie d'une trésorerie disponible de 13,0 M€. L'endettement financier net ressort à 111,1 M€ (78,3 M€ hors IFRS 16) pour des capitaux propres de 111,9 M€.

Tendances et perspectives

Sur le 2 nd semestre 2023/24, ABEO bénéficiera de prises de commandes solides au 30 septembre 2023 [3] qui atteignent 122,1 M€, en hausse organique de 8,1% par rapport au 1 er semestre 2022/23 (+7,3% en données publiées).

Ainsi, ABEO est confiant dans sa capacité à maintenir une trajectoire de croissance vertueuse et ambitionne une accélération de sa croissance sur la fin de l'exercice tout en continuant de consolider son niveau de performance opérationnelle.

Enfin, toutes les équipes d'ABEO sont prêtes à relever à nouveau le défi des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, pour apporter le meilleur de nos savoir-faire en équipements de gymnastique, de basket et d'escalade, à cet événement unique et historique en France.

Prochains communiqués

6 février 2024 - Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2023/24 (après bourse)

14 mai 2024 - Chiffre d'affaires de l'exercice 2023/24 (après bourse)

[1] Résultat Opérationnel Courant + dotations aux amortissements

[2] EBITDA courant S1 2023/24 hors IFRS 16 de 10,5 M€, soit 8,5% du chiffre d'affaires

[3] données non financières – pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent