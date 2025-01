ABEO : ABEO et l'IFSC renouvellent leur partenariat jusqu'en 2028, avec Los Angeles dans la ligne de mire de EP Climbing pour une 3ème participation Olympique

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce la reconduction du partenariat entre sa marque EP Climbing, leader mondial de l'innovation en matière de murs et de prises d'escalade, et la Fédération internationale de l'escalade sportive (IFSC). Ce renouvellement marque une collaboration exceptionnelle de 22 ans, illustrant une alliance strégique au service du développement de l'escalade.

Depuis la création de l'IFSC en 2007, EP Climbing s'est imposé comme un acteur incontournable des compétitions internationales, fournissant des murs, des prises et des solutions d'escalade d'excellence.

Marco Scolaris, Président de l'IFSC, a commenté : « Depuis 2007, EP Climbing nous accompagne à chaque étape, jouant un rôle déterminant dans le succès de nos compétitions, y compris lors des événements les plus prestigieux, comme les Jeux Olympiques. Ce renouvellement illustre non seulement la solidité de notre collaboration, mais reflète également notre vision commune pour l'avenir : développer et promouvoir notre sport à l'échelle mondiale. »

« EP Climbing a eu le privilège de grandir aux côtés de l'IFSC et d'accompagner ses athlètes sur les scènes les plus prestigieuses au monde », a déclaré Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO. « Nous sommes fiers d'entamer ce nouveau cycle de quatre ans, en continuant à soutenir l'escalade grâce à nos produits et notre engagement envers la communauté mondiale de l'escalade. »

En tant que fournisseur officiel de murs d'escalade pour l'IFSC, EP Climbing met à disposition son expertise de plusieurs décennies et ses produits de pointe pour des compétitions dans le monde entier. Récemment, EP Climbing a confirmé son rôle clé en tant que fournisseur officiel de murs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, où le savoir-faire et les produits de l'entreprise ont contribué à mettre en lumière l'évolution et le potentiel dynamique de ce sport. EP Climbing s'engage à soutenir l'IFSC tout au long des saisons de compétition à venir et au-delà, avec en ligne de mire une troisième participation olympique aux Jeux de LA28 – qui marqueront également les débuts de l'escalade paralympique.

Au cœur de ce partenariat se trouvent les produits phares d'EP Climbing, notamment le TITAN , premier mur de compétition standardisé développé en collaboration avec les ouvreurs de voies de l'IFSC. Déjà installé dans plus de 15 sites à travers le monde, le TITAN incarne l'excellence et l'avant-garde technologique qui définissent la marque.

Avec une vision tournée vers l'avenir, EP Climbing reste résolument engagé à offrir aux grimpeurs les outils nécessaires pour repousser leurs limites et inspirer les nouvelles générations à travers le monde.

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2024, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 248,4 M€, dont 73% sont réalisés hors de France, et compte 1 446 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

Contacts

Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter ACTUS finance & communication

Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77

Relations presse – Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92

À propos de l'IFSC

La Fédération internationale de l'escalade sportive est l'organe directeur international de l'escalade sportive. Elle a été fondée le 27 janvier 2007 dans le prolongement du Conseil international de l'escalade de compétition, créé dix ans plus tôt, en 1997. En tant qu'organisation à but non lucratif, les objectifs de l'IFSC sont la direction, la réglementation, la promotion et le développement des compétitions d'escalade sportive dans le monde entier.

Le 25 avril 2021, la XVIIe assemblée générale de l'IFSC a élu le bureau exécutif actuel : Marco Scolaris, président de l'IFSC, Kobinata Toru, vice-président de l'IFSC, Wolfgang Wabel, Debra Gawrych, secrétaire générale de l'IFSC, et Pierre You, trésorier de l'IFSC ; le bureau exécutif de l'IFSC comprend également des représentants des cinq conseils continentaux de l'IFSC, ainsi que le président et le vice-président de la commission des athlètes de l'IFSC. La Fédération internationale de l'escalade sportive est l'organe directeur international de l'escalade sportive. Elle a été fondée le 27 janvier 2007 dans le prolongement du Conseil international de l'escalade de compétition, créé dix ans plus tôt, en 1997. En tant qu'organisation à but non lucratif, les objectifs de l'IFSC sont la direction, la réglementation, la promotion et le développement des compétitions d'escalade sportive dans le monde entier.

Le 25 avril 2021, la XVIIe assemblée générale de l'IFSC a élu le bureau exécutif actuel : Marco Scolaris, président de l'IFSC, Kobinata Toru, vice-président de l'IFSC, Wolfgang Wabel, Debra Gawrych, secrétaire générale de l'IFSC, et Pierre You, trésorier de l'IFSC ; le bureau exécutif de l'IFSC comprend également des représentants des cinq conseils continentaux de l'IFSC, ainsi que le président et le vice-président de la commission des athlètes de l'IFSC.